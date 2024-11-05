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İsrail Ordusu Gazze'de Arama Kurtarma Çalışmalarını Engelliyor

İsrail'in Gazze'deki bombardımanları sonrası arama kurtarma faaliyetleri engelleniyor, yoğun kayıplar yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 13:31
İsrail Ordusu Gazze'de Arama Kurtarma Çalışmalarını Engelliyor

İsrail Ordusunun Gazze'deki Etkisi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği bombardımanlar sonrası arama kurtarma çalışmaları büyük ölçüde engelleniyor. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, Cibaliya Mülteci Kampı'nda birçok mahalle, bomba yüklü robotlar tarafından yerle bir edildi.

Enkaz Altında Kalanlar

İsrail ordusunun bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına izin vermemesi nedeniyle, enkaz altında kalan çok sayıda Filistinli'nin naaşının çıkarılamadığı belirtildi. Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir çocuk yaşamını yitirdi ve birçok kişi yaralandı.

Saldırılar ve Kaybedilen Hayatlar

Güneydeki Refah kentinde meydana gelen bir saldırıda ise bir motosiklet hedef alındı ve bu saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, Refah'ın doğusunda kimliği belirlenemeyen bir kişinin cesedine ulaşıldığı ifade edildi.

Kayıplar ve Tahrip Edilen Altyapı

7 Ekim'den bu yana süren saldırılar sonucunda, yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere toplamda 43 bin 341 Filistinli yaşamını yitirdi. Bunun yanı sıra, 102 bin 105 kişi yaralandı ve enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildiriliyor. Ayrıca, sivil altyapının hedef alınmasıyla hastane ve eğitim kurumlarının tahrip edildiği de kaydedildi.

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