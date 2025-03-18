İsrail Ordusu Gazze'de Zorla Göç Emri Yayınladı

İsrail ordusu, Gazze'de yeniden başlattığı saldırılarla birlikte Filistinlilere zorla göç etmeleri için harita yayınladı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 10:53
İsrail Ordusu Gazze'de Zorla Göç Emri Yayınladı

İsrail ordusu, ateşkesi sona erdirip saldırılarına yeniden başlamasıyla birlikte, Gazze'de 15 aydır süren operasyonları kapsamında Filistinlilere zorla göç etme talimatları içeren haritaları yeniden yayınladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden paylaştığı haritada Gazze'nin bloklara ayrıldığını gösterdi. Ordunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Hanun, güneydeki Huza ve Han Yunus'taki Absan mahallelerine yönelik şiddetli saldırılar gerçekleştireceğini belirttiği bildirildi.

Filistinlilere yapılan açıklamalarda, kuzeydekilere Gazze kentinin batısındaki "güvenli bölge" olduğu iddia edilen alanlara, güneydekilere ise Han Yunus bölgesine göç etmeleri emredildi. Ayrıca, bu alanlarda kalmanın hayatlarını tehlikeye atacağı tehdidinde bulunuldu.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak 2025'te sağlanacak atehkes dönemine kadar devam eden saldırıları sırasında, Filistinlilere Gazze içinde göç etmeleri için talimatlar veren haritalar yayınlamıştı. BM verilerine göre, bu süreçte Gazze'deki yaklaşık 2.3 milyon Filistinlinin %90'ı en az bir kez yerinden edilmiş durumda.

Kadın, çocuk ve yaşlı Filistinlilerin, imkânlarını toplayarak 360 kilometrelik kuşatma ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde yürüyerek göç etmek zorunda kaldığı görüntüler, 21. yüzyılın ilk çeyreğindeki insani trajediyi gözler önüne serdi. Bu "güvenli bölgeler" olarak tanımlanan alanlara bile düzenlenen saldırılar, BM yetkililerinin "Gazze'de güvenli yer yok" ifadesiyle dile getirilmişti.

İsrail ordusu, 19 Ocak tarihinde sağlanan ateşkesten hemen sonra, bu sabah Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in gerçekleştirilen saldırılarda ölenlerin ve enkaz altında kaybolanların sayısının 322'yi aştığı, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

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