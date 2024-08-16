İsrail Ordusu, Irak Gerilimi Ortamında Havada Yakıt İkmali Tatbikatı Düzenledi

İsrail Ordusu'ndan Havada Yakıt İkmali Tatbikatı

İsrail ordusu, İran ile yaşanan gerilimler çerçevesinde, savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yapılmasına yönelik bir tatbikat düzenledi. Ordunun yaptığı açıklamaya göre, tatbikat İsrail sınırları içerisinde gerçekleşti.

Savaş Uçakları Üzerinde Denemeler

Uzun menzilli uçuş senaryolarının simüle edildiği bu tatbikatta, F-35 ve F-15 gibi savaş uçaklarına yakıt ikmali işlemi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen tatbikata ait görüntüler ve fotoğraflar da kamuoyuyla paylaşıldı.

Gergin Bir Süreçte Gerçekleşen Tatbikat

İsrail ordusunun bu tatbikatı, özellikle İran ile gerilimlerin arttığı bir dönemde düzenlemesi dikkat çekti. Hatırlanacağı üzere, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da Tahran'da bir suikasta maruz kalmıştı. Bu olay sonrası İran ve Hamas, yaşanan saldırının arkasında İsrail olduğuna dair açıklama yapmış; Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini belirtmişti.