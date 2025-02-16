İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde Çekilme Sürecine Girdi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 5 bölge dışında işgal ettiği alanlardan kademeli olarak çekiliyor. Çekilme süreci, Lübnan ordusunun konuşlanmasıyla eş zamanlı gerçekleşiyor.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 14:32
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde Çekilme Sürecine Girdi

İsrail Ordusu Lübnan'dan Çekiliyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanlardan 5 stratejik nokta dışında çekileceği bildirildi. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, bu çekilme işlemi, Lübnan ordusunun bölgede konuşlanmasıyla eş zamanlı bir şekilde kademeli olarak gerçekleşecek.

İşgal Süresi Uzatıldı

İsrail ordusunun, Lübnan'daki işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzattığı kaydedildi. Ancak, İsrail güvenlik kaynaklarına dayanan haberlere göre, 5 stratejik noktada asker bulundurma konusunda ısrarcı olduğu ifade ediliyor.

Toplantıda Mutabakat Sağlandı

İlgili bölgede, Lüban ve İsrailli yetkililer arasında ABD'li subaylar ve Birleşmiş Milletler UNIFIL personelinin katılımıyla yapılan toplantıda İsrail ordusunun Şii köylerinden çekilmesi yönünde bir mutabakata varıldığı bildirildi. Ancak İsrail, sınır boyunca 5 noktayı kontrol etmek amacıyla kalmayı sürdürmek istiyor.

İleri Karakol Kurulumu

İsrail devlet televizyonu KAN, 13 Şubat'ta İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde 5 ileri karakol kurmaya başladığını duyurdu. Bu karakollarda askeri güç bulundurmak için ABD’den izin alındığı öne sürüldü.

Lüban'ın Karşı Çıkışı

Lüban Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'in bu 5 noktada kalmasına karşı olduklarını ifade etti. Berri, ABD'li yetkililerin kendisine 18 Şubat'ta çekileceğini ancak 5 noktada kalmaya devam edeceğini ilettiğini belirtti.

Ateşkes Anlaşması

Lüban ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu kapsamda, İsrail ordusunun 60 gün içinde çekilmesi gerekiyordu. Fakat İsrail, Lübnan ordusunun tam olarak yerleşmediğini öne sürerek işgal süresini uzatma kararı aldı.

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