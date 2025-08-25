İsrail Ordusu Nasır Hastanesi Saldırısını Üstlendi: 4 Gazeteci Dahil En Az 15 Ölü

İsrail Ordusu Nasır Hastanesi Saldırısını Üstlendi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Hastanesine düzenlenen saldırıyı üstlendi. Ordu açıklamasında, saldırılarda 4'ü gazeteci, 1'i sivil arama kurtarma ekibi çalışanı olmak üzere en az 15 Filistinlinin öldüğü bildirildi.

Ordu Açıklaması ve Soruşturma

Ordu, Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne bu sabah düzenlenen iki ayrı saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail ordusunun "gazetecileri hedef almadığı" iddia edilirken, saldırı nedeniyle "üzüntü duyulduğu" ifade edildi. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in saldırıyla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiği aktarıldı.

Saldırı Anları ve Canlı Yayın

İsrail ordusunun bu sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği iki ayrı saldırıdan ikincisi, Mısır televizyonunun canlı yayınına yansıdı. Yayınlanan görüntülerde ordunun, ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliye etmeye çalışan sivil arama kurtarma ekibini ve görüntü almaya çalışan gazetecileri hedef aldığı görüldü.

Gazze'deki Basın Kayıpları

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 4'ü gazeteci, biri arama kurtarma ekibi çalışanı olmak üzere en az 15 Filistinli'nin yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana 244 basın çalışanını öldürdüğü belirtildi.