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İsrail Ordusu, Olası İran Saldırısına Karşı GPS Sinyallerini Devre Dışı Bırakıyor

İsrail, İran tehdidine karşı tedbir alarak, Tel Aviv'deki önemli bölgelerde GPS sinyallerini iptal etmeye başladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 08:02
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 08:02
İsrail Ordusu, Olası İran Saldırısına Karşı GPS Sinyallerini Devre Dışı Bırakıyor

İsrail Ordusundan GPS Sinyallerine Yönelik Önlem

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ordu, İran'dan gelebilecek olası bir saldırıya karşı harekete geçti. Tel Aviv'deki Kirya bölgesinde, Savunma Bakanlığı binasının bulunduğu alanda GPS sinyallerinin devre dışı bırakıldığı bildirildi.

Olası Saldırılara Karşı Hazırlık Toplantıları

Walla isimli internet sitesinin haberine göre, İsrailli komutanlar, İran ile artan gerilim nedeniyle bir dizi toplantı düzenleyerek olası saldırılara karşı alınacak önlemleri görüştü. Bu doğrultuda, hava savunma sistemleri ve hassas tesislerin kontrol sistemleri üzerinde hazırlık çalışmalarının hızlandırılacağı kaydedildi.

ABD Desteğiyle Hava Savunma Geliştirmesi

Haberde ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in hava savunma sistemini güçlendirmede yardımcı olacağı vurgulandı. İsrail Savunma Bakanlığı ve ordu, ülke genelinde izleme ve alarm sistemlerini modern teknolojilerle güncellemeye yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Öte yandan, 12 Ekim'de İsrail ordusu, ABD'nin ülkeye uzun menzilli balistik füzeleri engellemek amacıyla THAAD (Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması) sistemi konuşlandırdığını duyurmuştur.

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