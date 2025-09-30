İsrail Ordusu Şifa Hastanesi Çevresine İHA ile Gaz Bombası Attı

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi çevresindeki Filistinlilere İHA'larla gaz ve sis bombaları attığını, UNRWA yarım milyon kişinin 8 kilometrekarede mahsur olduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 13:37
İsrail Ordusu Şifa Hastanesi Çevresine İHA ile Gaz Bombası Attı

İsrail Ordusu Şifa Hastanesi Çevresine İHA ile Gaz Bombası Attı

Görgü tanıkları saldırıyı ve hastanedeki paniği aktardı

Görgü tanıklarına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Şifa Hastanesi çevresindeki Filistinlilere insansız hava araçlarıyla (İHA) gaz bombaları attı.

Tanıklar, İHA'ların özellikle hastane yakınlarındaki evlere gaz ve sis bombaları bıraktığını ve uygulamanın hastanedeki hasta ve yaralılar arasında büyük paniğe yol açtığını bildirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze'deki saldırılarını sürdürerek Filistinlileri yerinden etmeye çalışıyor; bazı tanıklar ise yaşananları 'soykırım' iddiasıyla nitelendirdi.

Yetkililerin ve tanıkların aktardığına göre, İsrail ordusu dün, Şifa Hastanesi çevresinde bulunan birçok evin boşaltılması tehdidinde bulunmuştu. Hastane çevresinde on binlerce Filistinli bulunduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze kentinde yaklaşık yarım milyon Filistinlinin hâlâ 8 kilometrekarelik bir alanda mahsur bırakıldığını açıklamıştı.

İLGİLİ HABERLER

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Tarsus'ta Asansör Kazası: Pelin Yaşot Kıyga (27) Hayatını Kaybetti
2
Marmaray'da darp davasında sanığa 1 yıl 5 gün hapis, 5 yıl denetim
3
Kırgızistan'da Erken Genel Seçim 30 Kasım 2025'te
4
Harris: Trump'ın 20 Maddelik Gazze Planı İki Devletli Çözüme Katkı Sağlar
5
Trabzon Yoroz Limanı'nda insansız deniz aracı bulundu — Liman giriş-çıkış kapatıldı
6
İsrail'in Gazze'ye 24 saatte 160'tan Fazla Hava Saldırısı
7
Bağcıoğlu: KAAN İçin Acil Ara Çözüm Şart

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar