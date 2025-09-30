İsrail Ordusu Şifa Hastanesi Çevresine İHA ile Gaz Bombası Attı

Görgü tanıkları saldırıyı ve hastanedeki paniği aktardı

Görgü tanıklarına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Şifa Hastanesi çevresindeki Filistinlilere insansız hava araçlarıyla (İHA) gaz bombaları attı.

Tanıklar, İHA'ların özellikle hastane yakınlarındaki evlere gaz ve sis bombaları bıraktığını ve uygulamanın hastanedeki hasta ve yaralılar arasında büyük paniğe yol açtığını bildirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze'deki saldırılarını sürdürerek Filistinlileri yerinden etmeye çalışıyor; bazı tanıklar ise yaşananları 'soykırım' iddiasıyla nitelendirdi.

Yetkililerin ve tanıkların aktardığına göre, İsrail ordusu dün, Şifa Hastanesi çevresinde bulunan birçok evin boşaltılması tehdidinde bulunmuştu. Hastane çevresinde on binlerce Filistinli bulunduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze kentinde yaklaşık yarım milyon Filistinlinin hâlâ 8 kilometrekarelik bir alanda mahsur bırakıldığını açıklamıştı.