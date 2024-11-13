İsrail Ordusu Tulkerim'de Baskın Düzenledi: İki Yaralı

İsrail Ordusu'ndan Tulkerim'e Baskın

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şerianın kuzeyindeki Tulkerim kentine baskın düzenlediği bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA, Tulkerim'in doğusundaki İzbe bölgesine çok sayıda askeri araçla operasyon yapıldığını duyurdu.

Kuşatma ve Yaralılar

İsrail askerlerinin, İzbe'de bir evi kuşatarak içindekilere "teslim olma" çağrısında bulunduğu ifade ediliyor. Olay yerinden gelen haberlerde ise yoğun silah sesleri duyulduğu bildirildi. Filistin Kızılayı, baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu iki Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

Genişleyen Çatışma

İsrail'in 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 43 bin 712 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 103 bin 258 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Ayrıca, enkaz altında hala binlerce kişinin olduğu bildiriliyor ve sivillere ait hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı büyük zarar görüyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan çatışmalar sonucunda 167'si çocuk olmak üzere 780 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.