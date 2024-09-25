İsrail Ordusu, Yedek Askerlerle Kuzeydeki Operasyonları Güçlendiriyor

İsrail Ordusu, Yedek Askerleri Kuzey'e Gönderiyor

İsrail, Lübnan ile olan sınırında olası bir kara saldırısına hazırlık amacıyla, yedek askerlerden oluşan iki tugayı kuzey bölgesine konuşlandırma kararı aldı.

Operasyonel Hazırlık ve Stratejik Değerlendirme

Ordudan yapılan açıklamada, yapılan durum değerlendirmesinin sonuçları doğrultusunda, yedek askerlerden oluşan bu iki tugayın, İsrail'in kuzeyinde "operasyonel görevler için" göreve çağrıldığı belirtildi. Hizbullah ile Süregelen Mücadele

Açıklamada, bu askerlerin, Hizbullah ile mücadelede devam edilmesi ve yerinden edilen İsraillilerin evlerine dönüşü için gerekli şartların sağlanmasında rol alacağı ifade edildi.

Kuzey Komutanlığı'ndan Önemli Açıklama

İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin, Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda "yeni bir aşamaya girdiklerini" belirterek, olası bir kara saldırısına karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı. Bu durum, bölgedeki gerilimin arttığına işaret ediyor.