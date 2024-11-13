İsrail Ordusundan Beyrut'a 9 Hava Saldırısı Düzenlendi

İsrail Ordusu Beyrut'un Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye bölgesine 9 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA tarafından yapılan habere göre, Dahiye'ye yönelik saldırılardan 3'ü Gubeyri bölgesinde, 1’i ise Hureyk bölgesinde bir binaya hedef alındı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen 3 hava saldırısının ikisi Hureyk, biri de Burc el-Baracine bölgesine yapıldığı belirtildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine verdikleri demeçte, "İsrail'in Dahiye'yi hedef alan saldırıları son derece şiddetliydi ve bölgedeki binalarda ciddi yıkıma sebep oldu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bu saldırılar sonucu ölen veya yaralananlar hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gubeyri ve Hureyk bölgelerinde 6 bina için akşamda Hureyk ve Burc el-Baracine'deki 2 bina için tahliye uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Devam Ediyor

Hizbullah ile kontrollü çatışmalara 8 Ekim 2023'ten beri devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’den bu yana Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim'den bu yana 216'sı çocuk ve 653’ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 365 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 344 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen hava saldırıları sonucunda yaşamını yitirdi. Hâlâ devam eden bu çatışmalarda Hizbullah, İsrail'e roket ve füzelerle karşılık vermekte, ancak İsrail cephesinde genel olarak ordu üslerini hedef alan saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden Beyrut ve kuzeye doğru göç dalgası sürmekte. Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail'in saldırıları sonucunda Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden olmuş durumda. Lübnan hükümeti de yerinden edilenlerden 585 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.