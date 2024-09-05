İsrail Ordusunun Batı Şeria Saldırıları Elektrik Kesintisine Neden Oldu

İsrail Ordusunun Cenin Saldırıları Elektrik Altyapısını Vurdu

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik artan saldırıları, Cenin kentinin bazı mahallelerinde ciddi elektrik kesintilerine yol açtı. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail güçleri Cenin'e düzenledikleri operasyonlarla yerel altyapıyı tahrip ederek elektrik şebekesine zarar verdi.

Elektrik Dağıtım Şirketinden Açıklama

Batı Şeria kuzeyinde faaliyet gösteren Elektrik Dağıtım Şirketi, yaşanan elektrik kesintilerini kınayarak, "İşgal güçleri, bölgedeki askeri operasyonlar çerçevesinde şirketimizin Cenin'deki binalarına ve araçlarına yönelik saldırılar düzenliyor," dedi. Şirket, bu saldırıların enerji hizmetlerini önemli ölçüde aksattığını ifade etti.

Yoğun Saldırılar Ve Sonuçları

İsrail, 28 Ağustos'ta Cenin, Tulkerim ve Tubas gibi kentlerdeki mülteci kamplarına ağır bir saldırı başlattığını duyurarak, bu operasyonların 2002 yılındaki 2. İntifada'dan bu yana en kapsamlı olduğunu açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu saldırılar süresince Cenin'de 21, Tubas'ta 8, Tulkerim'de 7, El Halil'de ise 3 Filistinli hayatını kaybetti; toplamda 145 kişi yaralandı.

Artan Şiddet Olayları

7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile yerel halk arasında gerginlik ve çatışmalar devam ediyor. Bu süre zarfında, toplamda 691 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.