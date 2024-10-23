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İsrail Ordusunun Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle bölgedeki gerginlik arttı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:40
İsrail Ordusunun Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Hava Saldırıları Lübnan'ın Güneyini Vurdu

İsrail savunma güçlerinin, Lübnan’ın güneyindeki Sur ve Nebatiye şehirlerine gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu 5 sivil hayatını kaybetti. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, bu bölgeye yönelik bombardımanını sürdürdü.

Sur ve Nebatiye'de Can Kaybı

Özellikle Sur kenti çevresinde, İsrail ordusunun saldırı tehdidinde bulunduğu bir beldeye yapılan bombardımanda 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ayrıca, Nebatiye’ye bağlı Meyfedun bölgesinde, Şiiler için düzenlenen bir dini törenin gerçekleştirildiği Hüseyniye yapısının hedef alındığı ve burada 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bölgedeki Gelişmeler

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine de iki hava saldırısı düzenlendiği bilgisinin aktarıldığı haberde, İsrail Ordu Sözcüsü Avachey Andree'nin, Sur kenti ve çevresi için halkın evlerini boşaltmalarını talep eden bir harita paylaştığı kaydedildi. Bu tehditler üzerine bölgede yeni bir göç dalgasının başladığı bildiriliyor.

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