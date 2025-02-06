İsrail Ordusunun Lübnan'a Saldırıları Aralıksız Devam Ediyor

İsrail Ordusu, Lübnan'daki Ateşkesi İhlal Ediyor

İsrail ordusu, bir kez daha ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyindeki iki beldede evlere yönelik saldırılar düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail güçleri, Mercayun ilçesine bağlı Kefr Killa ve Meys el-Cebel bölgelerinde çok sayıda ev destrükasyona uğradı. Özellikle Kefr Killa'da, bölge halkı evlerine dönmek için beklerken evlerin yıkılmaya devam ettiği bildirildi.

Meys el-Cebel bölgesinde ise İsrail ordusunun birçok binayı havaya uçurduğu belirtildi. Ateşkese varılan 27 Kasım 2024'ten bu yana geçen 73 günde, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği ihlallerin sayısının 857'ye ulaştığı tespit edildi.

27 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen ateşkes ile birlikte İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak, İsrail'in Lübnan ordusunun güneyde tam olarak yerleşmediği iddiasıyla işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzattığı kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığının raporlarına göre, bu saldırıların ardından ateşkesin sağlanmasının yanı sıra, toplamda 67 kişi hayatını kaybederken, 263 kişi de yaralandı.