DOLAR
35,87 0,03%
EURO
37,34 0%
ALTIN
3.293,37 0,36%
BITCOIN
3.475.362,63 0,66%

İsrail Ordusunun Lübnan'a Saldırıları Aralıksız Devam Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki ateşkesin ihlaline devam ederek evlere saldırdı. Son 73 günde 857 ihlal kaydedildi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 22:53
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 22:53
İsrail Ordusunun Lübnan'a Saldırıları Aralıksız Devam Ediyor

İsrail Ordusu, Lübnan'daki Ateşkesi İhlal Ediyor

İsrail ordusu, bir kez daha ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyindeki iki beldede evlere yönelik saldırılar düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail güçleri, Mercayun ilçesine bağlı Kefr Killa ve Meys el-Cebel bölgelerinde çok sayıda ev destrükasyona uğradı. Özellikle Kefr Killa'da, bölge halkı evlerine dönmek için beklerken evlerin yıkılmaya devam ettiği bildirildi.

Meys el-Cebel bölgesinde ise İsrail ordusunun birçok binayı havaya uçurduğu belirtildi. Ateşkese varılan 27 Kasım 2024'ten bu yana geçen 73 günde, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği ihlallerin sayısının 857'ye ulaştığı tespit edildi.

27 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen ateşkes ile birlikte İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak, İsrail'in Lübnan ordusunun güneyde tam olarak yerleşmediği iddiasıyla işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzattığı kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığının raporlarına göre, bu saldırıların ardından ateşkesin sağlanmasının yanı sıra, toplamda 67 kişi hayatını kaybederken, 263 kişi de yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
İstanbul'da Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor
3
Antalya'da Yasa Dışı Para Transferine 17 Gözaltı
4
Güney Afrika, 3 Yılda Altyapıya 51 Milyar Dolar Yatıracak
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da Karakuş Ailesini Ziyaret Etti
6
Marmara Denizi İçin Fırtına Uyarısı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Açıklama
7
Van'da Usulsüz Tedavi ve Büyü Yapan Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!