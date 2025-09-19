İsrail saldırıları: Gazze'de can kaybı 65 bin 174'e yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte ölü sayısı 37 artarak 65 bin 174'e çıktı; açlık nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 15:38
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 37 artarak 65 bin 174'e ulaştı.

Son 24 saat verileri

Bakanlık, son 24 saatte hayatını kaybeden 37 Filistinliden 33'ünün saldırılarda, 4'ünün ise açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Aynı süre içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 33 ölü ve 146 yaralının getirildiği belirtildi.

Toplam can kaybı ve yaralanmalar

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 622 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 54 bin 30 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda, 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 514'e, yaralananların sayısının da 18 bin 431'e ulaştığı ifade edildi.

Genel olarak, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65 bin 174'e, yaralıların sayısı ise 166 bin 71'e yükseldiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Açlık kaynaklı ölümler

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte biri çocuk olmak üzere 4 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısı, 147'si çocuk olmak üzere 440'a yükseldi. Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 32'si çocuk 162 kişinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

IPC, Gazze kentinde "kıtlık durumu" ilan ederek bunun eylül sonuna kadar Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceğini bildirmişti.

