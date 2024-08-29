İsrail Saldırıları Nedeniyle Cenin'de İletişim Kesildi

İsrail Saldırıları Cenin'de İletişimi Kesintiye Uğrattı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti, İsrail ordusunun devam eden saldırıları nedeniyle iletişim ve internet hizmetlerinden mahrum kaldı. Resmi haber ajanslarının bildirdiğine göre, kentteki iletişim altyapısında büyük hasar oluştu.

İletişim ve İnternet Hizmetleri Durdu

Cenin'deki ambulans merkezi ve Philistine Kızılayı ekipleriyle iletişim sağlanamaz hale geldi. Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekr, "Hastanede yaşanan sinyal bozucu durum ve internet kesintisinden sonra bir şeylerin yaşanmasından endişe ediyoruz," dedi.

Banka Hizmetleri Etkileniyor

Filistin Para Otoritesi, internet hatlarındaki tahribat nedeniyle bazı bankaların hizmet veremediğini açıkladı. Altyapıdaki bu kesintiler, bölgedeki yaşamı ciddi şekilde olumsuz etkiliyor.

Can Kaybı ve Yaralılar

Başlatılan saldırılarda şu ana kadar 17 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ve yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildiriliyor. İleriye dönük herhangi bir iletişim geliştirilmesi veya teknik müdahale konusunda ise şu an için umut görünmüyor.