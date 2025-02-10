İsrail Saldırılarıyla Zorla Göç Eden Filistinlilerin Dramı: Batı Şeria'da Son Gelişmeler

İsrail'in Saldırısındaki Filistinli Mültecilerin Zorunlu Göçü Devam Ediyor

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı, İsrail ordusunun kuşatması altında zor günler yaşıyor. Son günlerde artan saldırılar nedeniyle, burada yaşayan yüzlerce Filistinli, evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesten sonra, İsrail ordusu tarafından Batı Şeria'ya yönlendirilen baskı ve şiddet devam ediyor. Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik kuşatma iki gündür sürerken, İsrail askerlerinin açtığı ateşte, aralarında 8 aylık hamile bir kadının da bulunduğu 3 sivil yaşamını yitirdi.

Kamptaki Çatışmalar ve Zorunlu Göç

Filistinlilerin bildirdiğine göre, İsrail askerleri kamptaki evlere baskınlar düzenleyerek sivilleri zorla evlerinden çıkarıyor. Saldırılar nedeniyle, bölgedeki çatışma sesleri yükselirken, kamptan silah ve patlama sesleri gelmesi endişeleri artırıyor. AA ekibi, çamurlu yollarda zorunlu göç eden yüzlerce sivilin yanlarında sadece birkaç parça eşya ile yola çıktığını gözlemledi.

Yalnızca birkaç gün içinde, kamptan ayrılan Filistinli sivillere yönelik geri dönüş yasakları ve kısıtlamalar sürerken, aileler, sevdiklerini karşılamak için yolları gözetliyor. Filistinli kadın İbtisam Ebu Zehra, 'İsrail ordusu evimizi bastı ve bizi başka bir eve zorla aktardı' diyerek, yaşadıkları travmayı paylaştı.

Ailelerin Acıları ve Göç Dramı

Baskınlardan sonra birçok kişi, yakınlarının kendilerini alacağı noktalara gitmek üzere yola çıkarken, İsrail askerleri, bu grupları geri çevirdi. Ahmed Azze, 'Askerler ev ev dolaşıyor, insanları zorla çıkarıyor' diyerek durumu anlattı. Diğer yandan, Esad Ebu Zahra, 'Evimizi 40 asker bastı, her şeyi yıkıp döktüler' diyerek, geçmişte yaşanan felaketlere göndermede bulundu.

Filistin sağlık kaynaklarına göre, İsrail ordusunun saldırıları sonucunda, 2025’in başından bu yana Batı Şeria'da 75 Filistinli yaşamını yitirdi.

Nüfus Hareketliliği ve Kontrol Noktaları

Filistin makamlarının açıkladığı rakamlara göre, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan kontrol noktaları sayısı 898’e yükseldi. Bu kontrol noktaları, Filistinlilerin beldelerinden ayrılmak istemesi durumunda saatlerce beklemek zorunda kalmalarına neden oluyor.

Cenin kenti, son günlerde yaşanan saldırıların odak noktalarından biri oldu. Cenin Mülteci Kampı içerisinde 20 bin kişinin zorla yerinden edildiği değerlendiriliyor. Ailelerin yaşadığı bu zor koşullar, dünya genelindeki gözlemciler tarafından endişe ile takip ediliyor.