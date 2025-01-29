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İsrail Savunma Bakanı Katz, Cenin Mülteci Kampı’ndaki Operasyonları Sürdürecek

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Cenin Mülteci Kampı'ndaki askeri varlığın devam edeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:31
İsrail Savunma Bakanı Katz, Cenin Mülteci Kampı’ndaki Operasyonları Sürdürecek

İsrail Savunma Bakanı'ndan Cenin Mülteci Kampı Açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 9 gündür devam eden şiddetli saldırılarla kuşatılan Cenin Mülteci Kampı’ndan çıkmayacaklarını duyurdu. Bakan Katz, kampa yaptığı ziyaret sırasında, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun varlığını sürdüreceği yönündeki açıklamalarında bulundu.

İddialar ve Tehditler

Katz, Filistin yönetiminin İsrail aleyhinde faaliyetlerinin sürdüğünü öne sürerek, Mahmud Abbas yönetimini de tehdit etti. Ordunun, hücrelerin yok edilmesinin ardından da bölgede kalmaya devam edeceğini belirten Katz, “Cenin eski haline dönmeyecek,” ifadesini kullandı.

Cenin'e Yönelik Saldırılar Devam Ediyor

Gazze'de 19 Ocak Pazar günü varılan ateşkesin ardından, İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü Cenin'e bir dizi saldırı başlattı. "Demir Duvar" adı verilen bu operasyonda, şu ana kadar 17 kişi hayatını kaybetti, 50 Filistinli yaralandı.

İsrail, 27 Ocak Pazartesi günü Cenin’deki saldırılarını Tulkerim'e taşımışken, bölgedeki ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına ciddi zarar vermekte. Ayrıca son saldırılarda, Cenin Mülteci Kampı'nda 60 evin yıkıldığı bildiriliyor.

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