İsrail Televizyonunda Kamala Harris'e Yönelik Tartışmalı İfade Kullanıldı

İsrail'deki Tartışmalı Yayın

İsrail'in Kanal 14 adlı televizyonunda, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris için 'terör destekçisi' ifadesi kullanıldı. Bu durum izleyicilerin dikkatini çekti.

Aşırı Sağ Yayın ve Eleştiriler

Kanal 14, aşırı sağ görüşleriyle tanınan bir medya kuruluşudur. Televizyonun Ulpan Hamişi isimli tartışma programında, ABD'deki başkanlık seçimlerine dair bir değerlendirme yapılırken Harris'e yönelik bir alt yazı kullanıcılara sunuldu. Alt yazıda, "ABD'deki seçimlere bir haftadan az kaldı. (Batı) Kudüs'te 'terör destekçisi' Kamala Harris'in ABD Başkanı seçilmesi korkusu." ifadesine yer verildi.

Kanal Yönetiminin Sessizliği

Harris'e yönelik yapılan bu eleştirel açıklama ve alt yazı üzerine kanal yönetiminden henüz bir yanıt gelmedi. Tepkiler devam ederken, bu tip yayınların toplum üzerindeki etkileri merak konusu oldu.