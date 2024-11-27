İsrail, UCM'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Kararını Temyiz Etti

İsrail'den UCM'ye Temyiz Başvurusu

İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verilen tutuklama kararına itiraz etti. UCM, 21 Kasım tarihinde, bu iki isim hakkında "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarmıştı.

Tutuklama Kararının Ertelenmesi Talebi

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Tel Aviv'in UCM'nin kararlarını meşru görmediği ve mahkemenin yetkisini reddettiği belirtildi. Ayrıca, İsrail, UCM'ye tutuklama kararlarının uygulanmasının ertelenmesi için de başvurdu.

İddialar ve İlgili Gelişmeler

Eğer UCM, İsrail’in itirazını reddederse, bu durumun mahkemenin İsrail’e karşı önyargılı olduğuna dair bir kanıt olacağı iddia edildi. Başbakan Netanyahu, aynı gün ABD Senatörü Lindsey Graham ile bir araya gelerek, Graham'ın ABD Kongresi’ndeki UCM’ye yönelik eleştirileri hakkında bilgi aldığı duyuruldu.

Uluslararası Seyahat Kısıtlamaları

UCM'nin çıkardığı tutuklama kararları nedeniyle Netanyahu ve Gallant'ın Avrupa Birliği'ne üye ülkeler başta olmak üzere birçok ülkeye seyahat etme olanağı kısıtlandı. Bu karar, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere ve pek çok Orta ve Güney Amerikan ile Afrika ülkesini kapsayan toplam 124 ülkeyi içeriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.