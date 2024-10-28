İsrail ve Hamas Arasında Esir Takası Müzakereleri Devam Ediyor

Esir Takası için Müzakereler Başladı

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerinin yeniden başlatılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da görüşmeler devam ediyor.

Doha'daki Görüşmeler

İsrail basınında yer alan haberlere göre, esir takası müzakerelerini başlatmak için Mossad Direktörü David Barnea, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani dün Doha'da bir araya geldi.

Barnea'nın esir takası müzakereleri çerçevesinde Doha'da kalmaya devam edeceği bildirildi. Görüşmelerin bugün de süreceği kaydedildi.

Hamas İle Yapılan Müzakerelerin Önemi

Hamas lideri Yahya Sinvar 16 Ekim'de gerçekleştirilen bir saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından, esir takası meselesi ABD ve İsrail yönetimleri tarafından tekrar gündeme alındı. Gazze'de Hamas'ın elinde 101 İsrailli esirin bulunduğu ifade ediliyor.