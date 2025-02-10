İsrailli Ailelerden Hükümete Acil Çağrı: Ateşkese Dikkat Edilsin

İsrailli Esir Ailelerinden Acil Çağrı

İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv hükümetine çağrıda bulunarak, Hamas ile yürütülen ateşkes ve esir takası konusunda herhangi bir aksaklığa neden olabilecek adımlardan kaçınmasını istedi. Bu talep, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamanın ardından geldi.

Ateşkese Saygı ve Taahhütler

15 Şubat'ta yapılması planlanan esir takasının ertelendiğini açıklayan İzzeddin el-Kassam Tugayları, bunun sebebinin İsrail'in ateşkes anlaşmasına uymaması olduğunu belirtti. Bu gelişme üzerine İsrailli Esir Aileleri Heyeti, hükümete taahhütlerine bağlı kalmasını ve 76 İsraillinin kurtarılması için gerekli adımları atmasını talep etti.

Arabuluculara Acil Müdahale Çağrısı

Ayrıca, heyet arabuluculardan, anlaşmanın yeniden sağlanması için hızlı ve etkili çözümler bulmalarını istedi. Bu bağlamda, Hamas ile yapılan müzakerelerin aksamaması gerektiğini vurguladılar.

Gerilim Devam Ediyor

Öte yandan, Maariv gazetesinde yer alan habere göre, esirlerden Matan'ın annesi Einav Zangauker, "Hamas’ın açıklaması, Netanyahu’nun sorumsuz tutumunun doğrudan bir sonucudur. Onun kasıtlı oyalamaları etkili sonuçlar doğurdu" diyerek hükümeti eleştirdi.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleşmesi beklenen esir takasının, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle askıya alındığını ifade etmişti.