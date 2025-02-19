İsrailli Ailelerden Netanyahu'ya: Acil Açıklama Talebi

İsrailli esir aileleri, Netanyahu'dan ateşkes ve esir takası müzakereleri hakkında acil bilgi talep etti.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 13:42
İsrailli Ailelerden Netanyahu'ya: Acil Açıklama Talebi

İsrailli Ailelerden Acil Açıklama Çağrısı

İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakereleri hakkında bilgi talep ederek, anlaşmanın devam ettirilmesi çağrısında bulundu.

Netanyahu'dan Bilgi Bekleniyor

Ailelerin çatı platformunun X hesabından yapılan paylaşımda, İsrailli esirlerin durumu ve Hamas ile anlaşmanın ikinci aşamasıyla ilgili müzakerelerin akıbeti hakkında Netanyahu'dan "acil açıklama" yapılması istendi. İkinci aşamanın hayata geçirilmemesi durumunda karşılaşılacak sonuçlar konusunda Netanyahu'ya uyarıda bulunulan açıklamada, "Esirlerin aileleri, anlaşmanın devamlılığına ve sevdiklerimizin esaretten kurtarılmasına giden yolun netleştirilmesine ilişkin acil açıklama talep etmektedir. Önümüzdeki dakikalarda vereceğiniz kararlar kader niteliğindedir." ifadeleri kullanıldı.

Hayat Tehlikesi ve Cesetlerin Durumu

Esir aileleri, ikinci aşama müzakerelerinin başlamamasının, Gazze'deki İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye attığını ve ölen esirlerin cesetlerinin geri getirilememesi riskini ortaya çıkardığını belirtti. Hamas'ın 22 Şubat'ta 3 yerine 6 İsrailli esiri serbest bırakmayı kabul etmesi hakkında yapılan açıklamaya atıfta bulunan aileler, bunun "takvimi hızlandırmanın ve herkesi çok daha kısa bir sürede geri getirmenin mümkün olduğunun kanıtı" olduğunu dile getirdi.

Ateşkes Anlaşmasının Tarihçesi

İsrail ile Hamas arasında varılan 3 aşamalı ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşmaya göre, birinci aşamanın uygulanmasının 16'ncı günü (3 Şubat) ikinci aşama müzakerelerinin başlaması gerekiyordu. İsrail basını ve esir yakınları, Başbakan Netanyahu'yu müzakerelerin başlamasını kasıtlı olarak geciktirmekle suçlamıştı.

Dışişleri Bakanı Saar'dan Duyuru

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, dün yaptığı açıklamada Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakerelerinin bu hafta başlayacağını bildirmişti.

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