İsrailli Avukat Shatz, Soykırım Suçunu UCM'ye Taşıdı

İsrailli Avukat Omer Shatz'la Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Başvuru Süreci

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvuran İsrail asıllı Fransız avukat Omer Shatz, soykırımın yaşam koşullarının dayanılmaz hale getirilmesiyle de işlenebileceğini vurguladı. Shatz, 8 İsrailli hakkında 'soykırıma teşvik' gerekçesiyle şikayette bulundu.

Soykırıma Teşvik Suçunun Tanımı

Shatz, UCM'ye yaptığı başvurusunda, soykırım suçunun yalnızca fiziki yok etme anlamına gelmediğini, aksine insani yardımları engelleme ve kültürel alanların hedef alınmasıyla da şekillendiğini belirtti. "Soykırım, açlıkla ve yaşam koşullarını dayanılmaz kılmakla da mümkündür," dedi.

İlgili Başvuru Süreci

Shatz ve öğrencileri, Ekim 2023'ten bu yana İsrailli siyasetçilerin konuşmalarını inceledi ve 8 kişiyi, Gazze'deki eylemleri dolayısıyla UCM'ye şikayet etti. Bu kişiler arasında eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog gibi üst düzey yetkililer yer alıyor.

Dava Sürecinin Özellikleri

Shatz, "Daha sağlam başka bir yoldan ilerlemeyi tercih ettik," diyerek, UCM ile Roma Statüsü'nde soykırıma teşvikin bağımsız bir suç olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Bu çerçevede, soykırımın ispatına gerek olmadan bu suçun işlenebileceğini belirtti.

Gözlem ve Analizler

Shatz, yaptığı araştırmalarda, belirli İsrailli isimlerin soykırıma teşvik edici nitelikte konuşmalar yaptığını ortaya koydu. "Bu 8 kişinin ortak noktası, sivil ve savaşanlar arasında bir ayrım yapmamalarıdır," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

UCM ile İlgili Gelişmeler

Shatz, UCM'nin 26 Ocak 2024'teki kararını hatırlatarak, Gazze'de soykırım riskinin var olduğuna dair tespitlerinin önemine vurgu yaptı. "Ulusal düzeyde yargı görevini yerine getirmezse, UCM'nin yetkisi devreye girer," dedi.

Sonuç ve Beklentiler

Sonuç olarak, Shatz bu sürecin, soykırımı önlemek için soykırıma teşvikin de sorgulanması gerektiğini ifade etti. "Bir ülkenin savcısının, UCM Başsavcısı'nın harekete geçmesi için soykırıma teşvik suçunun bağımsız olarak tanımlanması gerekir," diyerek hukukî çerçeveyi özetledi.

"Soykırıma teşvik ettikleri" gerekçesiyle 8 İsrailli hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) şikayette bulunan İsrail asıllı Fransız avukat Omer Shatz, UCM'ye ilettiği şikayeti AA muhabirine değerlendirdi.

"Soykırıma teşvik ettikleri" gerekçesiyle 8 İsrailli hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) şikayette bulunan İsrail asıllı Fransız avukat Omer Shatz, UCM'ye ilettiği şikayeti AA muhabirine değerlendirdi.