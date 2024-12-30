İstanbul Adliyeleri 2024'te Türkiye'nin Yargı Gündeminde Öne Çıkıyor

İstanbul Adliyeleri 2024'te Gündemin Merkezinde

İstanbul, 2024 yılına girerken adliyeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye kamuoyunu yakından ilgilendiren pek çok dava ve soruşturmanın merkezi haline gelen İstanbul, yargı sisteminin dinamiklerini belirlemeye devam ediyor.

Ölümlere Neden Olan Hastaneler ve 47 Sanık

Bu yıl İstanbul'daki adliyelerde, bebek acil hastalarının haksız kazanç uğruna özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olduğu iddialarıyla 47 sanık hakkında dava süreci başlatıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi ve davamız Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Bu süreçte ilgili hastanelerin ruhsatları da iptal edildi.

Yenidoğan Çetesi ve Yeni Gelişmeler

"Yenidoğan Çetesi" ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni tutuklamalar gerçekleşirken, soruşturmayı yürüten savcının tehdit edilmesi üzerine de başka bir soruşturma daha açıldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Üzerine Terör Soruşturması

Ahmet Özer, Esenyurt Belediye Başkanı olarak silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. Ek olarak, Özer hakkında başka bir terörizmin finansmanı soruşturması da açıldı.

Ünlü İsimlere Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Yasa dışı bahse teşvik suçlamalarıyla sanatçılar ve sosyal medya fenomenleri hakkında yapılan soruşturmalar tamamlandı ve davalar açıldı. Serdar Ortaç ve bazı diğer ünlü isimler, bu davalarda yanıt vermek üzere hakim karşısına çıkacaklar.

Kazalar ve Cezalar

Fatih’teki bir trafik kazasında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu hakkında verilen ceza, taksirle ölüme neden olmak suçundan 27 bin 300 lira para cezası ve 6 ay ehliyetine el konulmasıyla sonuçlandı.

Adnan Oktar Davasında Yeni Gelişmeler

Adnan Oktar silahlı suç örgütüyle ilgili olarak, 72 sanık hakkında yeni davalar başlatıldı. Örgüt üyelerinin mal varlıkları da müsadere altına alındı.

PKK/YPG Terör Saldırısı Davası

İstanbul'daki terör saldırısı davasında, İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamaya karışan sanıklara yerel mahkeme farklı cezalara hükmetti. Ahlam Albashır, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı ve 14 sanığa hapis cezası verildi.

Sürecin devamı olarak, İstanbul adliyeleri Türkiye'nin yargı sisteminin şekillenmesinde önemli bir rol oynamaya devam edecek.