İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, 253 tekne Türk bayraklarıyla İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Bu anlamlı etkinlik, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yıl dönümü dolayısıyla düzenlendi.

Kortej Geçişi İstanbul Boğazı'nda Gerçekleşti

İstanbul Valiliği, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen kortej geçişi, çok sayıda kişinin ilgisini çekti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, 2 römörkör, 3 hızlı tahlisiye botu ve 2 rhib bot etkinliğe katıldılar.

Deniz araçları, Bebek Koyu, Beşiktaş ve Sarayburnu arasında gerçekleşen kortej geçişini, İstanbul Valisi Davut Gül, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve İstanbul Vali Yardımcıları Mustafa Kaya ve Nail Anlar ile çok sayıda vatandaş takip etti.

Şehit Aileleri ve Gazi Yakınları Korteji İzledi

Etkinlikte, şehit ve gazi yakınlarından oluşan yaklaşık 70 kişi Kaptan İlyas Mert teknesine bindirilerek korteji tekneden izledi. Bebek Koyu'ndan hareket eden teknede yer alan şehit ve gazi yakınları da # etkinliğe katılarak duygularını paylaştı.

15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri Kağan Şahin, şehitleri anarak, “Milletimizin, aziz milletimizin çıplak elleriyle tanklara karşı geldiği, o gece hepimiz sokaklardaydık,” dedi. Şahin, 253 şehidimizin anısına gerçekleştirilen bu etkinliğin, 15 Temmuz'un hatırasını yaşatmak için önemli olduğunu vurguladı.

15 Temmuz Gazisi Ahmet Alkılıç’ın Anıları

15 Temmuz gazilerinden Ahmet Alkılıç, o gece yaşadıklarını anlatırken, “Bir milletin direnişi vardı,” diyerek, Türk milletinin cesaretine dikkat çekti. Alkılıç, o gece yaralanmasına rağmen karşısındaki hainlere karşı durmanın ve bir arada olmanın önemini vurguladı.

Etkinlik, 15 Temmuz'un anısını yaşatmak ve şehitleri anmak adına yapılan önemli bir adım olarak tarihte yerini aldı.

15 Temmuz Derneği ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı işbirliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda kortej geçişi yapıldı.

15 Temmuz Derneği ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı işbirliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda kortej geçişi yapıldı.