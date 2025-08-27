İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün otel görüntüleri ortaya çıktı

Güvenlik kamerası, yarış günü sporcunun resepsiyona inip otelden ayrıldığını gösteriyor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un, yarışın yapıldığı gün sabahı kaldığı otelde güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerine ulaşıldı.

24 Ağustos tarihinde, 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldığı yarışta karaya çıkamadığı anlaşılan Svechnikov için başlatılan arama çalışmaları dördüncü gününde de sürüyor.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, yüzücünün yarış günü sabahı Beyoğlu'ndaki oteldeki kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde Svechnikov'un kaldığı odadan ayrıldığı, resepsiyona inip bir süre oturduğu ve ardından otelden ayrıldığı görülüyor.

Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, sporcuyu bulmak için yarışın gerçekleştirildiği Kanlıca-Kuruçeşme bölgesi başta olmak üzere Boğaz genelinde hem su üstünde hem de su altında kapsamlı arama çalışmaları yürütüyor.

Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığı'na yazı gönderildi. Yazıda, Svechnikov'un kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesi ile yarış sırasında ve otel gibi noktalarda alınan tüm kamera kayıtlarının toplanıp gönderilmesi istendi.

Savcılık ayrıca kaybolan sporcunun yakınlarının tespit edilerek mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınmasını, Svechnikov'u tanıyan ve aynı organizasyonda yer alan kişilerin bilgi sahibi sıfatıyla beyanlarının alınmasını talep etti. Otel ve hastane kayıtlarının da araştırılarak sporcuya dair herhangi bir kayıt olup olmadığı inceleniyor.