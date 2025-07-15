İstanbul Camilerinde 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit Okundu

İstanbul'da Mevlit Programları düzenlendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlar için İstanbul'daki camilerde mevlit okutuldu. 15 Temmuz Derneği tarafından gerçekleştirilen programda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Taksim Camileri ve Eminönü Yeni Cami'de öğle namazı öncesinde mevlitler yapıldı.

Yoğun ilgiyle karşılanan bu programlarda 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi ve dualar edildi.

Ticaret Bakanı Bolat'tan Önemli Açıklamalar

Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki mevlit programına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptığı açıklamada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün önemine dikkat çekti. Bakan Bolat, 9 yıl önce FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin halkın büyük direnişi ile boşa çıkarıldığını belirtti.

Bakan Bolat, "16 Temmuz sabahına yepyeni bir Türkiye ile uyandık." diyerek, Cumhurbaşkanı'nın cesareti ve halkın gösterdiği kudretle darbecilerin başarısızlığa uğratıldığını vurguladı. Bolat, "Tarihimizde ilk defa milli iradeye yönelik bir darbe girişimi püskürtülmüş oldu" ifadelerini kullandı.

Şehitler İçin Rahmet Diledi

Bolat, konuşmasında, bu zaferin milletin zaferi olduğunu vurgulayarak, tüm şehitleri anarak rahmet diledi. Türkiye'nin 15 Temmuz'dan bu yana önemli ilerlemeler kaydettiğini ve her alanda büyük başarılar elde ettiğini söyledi.

"Hainler, darbeciler kaybetti; milletimiz, vatanımız, hürriyet kazandı." diyen Bakan Bolat, bu zaferin, yaşanan krizler ve saldırılara karşı milli iradenin önemini gösterdiğini aktardı.

Taksim Camisi'ndeki programda ise İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Milletsever de yer aldı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 9. yılı etkinlikleri kapsamında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde mevlit programı düzenlendi. Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 9. yılı etkinlikleri kapsamında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde mevlit programı düzenlendi. Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı.