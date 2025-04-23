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İstanbul Çıkışlarında Yoğunluk: Deprem Nedeniyle Kentten Ayrılanlar Arttı

İstanbul'daki depremler sebebiyle kentten ayrılanlar, İstanbul'un çıkış noktalarında yoğun trafik oluşturdu.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 23:36
İstanbul Çıkışlarında Yoğunluk: Deprem Nedeniyle Kentten Ayrılanlar Arttı

İstanbul’da Deprem Sonrası Trafik Yoğunluğu Baş Gösterdi

İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında, şehirden ayrılmayı tercih edenler, İstanbul’un çıkış noktalarında büyük bir yoğunluk yarattı.

Tatil Dönemi ile Birlikte Arttı

Perşembe ve Cuma günleri okulların tatil edilmesi, bu durumu daha da şiddetlendirdi. Şehrin sakinleri akşam saatlerinde yola çıkarak, İstanbul’un çıkış yollarında büyük bir trafik sıkışıklığına sebep oldu.

Özellikle Anadolu Yakası’nda Yoğunlaşma

Şehirden ayrılan araçların oluşturduğu trafik, özellikle Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu üzerinde Ataşehir’den itibaren belirgin bir şekilde yoğunlaştı. Trafik akışı İstanbul’un çıkış noktasında durma noktasına gelirken, bu yoğunluk, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli il sınırındaki Sevindikli sapağına kadar devam etti.

Sosyal Medyada Paylaşımlar Yapıldı

Sevindikli sapağındaki trafik yoğunluğu, o bölgede bulunan bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.

İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından kentten ayrılanlar, şehrin çıkış noktalarında...

İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından kentten ayrılanlar, şehrin çıkış noktalarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından kentten ayrılanlar, şehrin çıkış noktalarında...

İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından kentten ayrılanlar, şehrin çıkış noktalarında yoğunluk oluşturdu.

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