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İstanbul'da 150 Uygulama Bazlı Taksi İçin İhale Tarihi Açıklandı

İBB, 18 Şubat'ta 150 uygulama bazlı taksi için ihale düzenleyecek. 29 yıllık hizmet için toplam 2.500 taksi planlanıyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:36
İstanbul'da 150 Uygulama Bazlı Taksi İçin İhale Tarihi Açıklandı

İstanbul'da 150 Taksi İçin İhale Tarihleri Belirlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 18 Şubat 2024 tarihinde uygulama bazlı taksi taşımacılığı yapacak 150 taksi için ihale düzenleyeceğini duyurdu. İhale, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde saat 10.00'da başlayacak.

İhaleye Katılım Şartları ve Detaylar

İBB'den yapılan açıklamaya göre, ihale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedeli 4 milyon 250 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca, geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 lira olarak duyuruldu. Başvurular, 17 Şubat saat 12.00'ye kadar kapalı teklif usulü ile alınacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen süre içerisinde evraklarını tamamlayarak teslim etmeleri gerektiği vurgulandı. Bu kişilerin İstanbul'da ikamet etmesi, geçerli bir sürücü belgesine sahip olmaları ve temiz bir adli sicil kaydı bulundurmaları gerekiyor.

Başvuru Yöntemi ve İhaleye Katılacakların Dikkatine

Açıklamada, yalnızca bireysel başvuruların kabul edileceği ve her katılımcının yalnızca bir plaka hakkı alabileceği belirtildi. İlgili ihale şartnamesinin, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden 1000 lira karşılığında temin edilebileceği ifade edildi.

Başvuruların, İBB Encümen Şube Müdürlüğü'ne elden teslim edilmesi gerektiği ve telgraf, faks ya da posta yoluyla yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği bildirildi. Ayrıca, taksi plakalarının kullanım hakkının 29 yıl ile sınırlı olacağı da belirtildi.

Bu ihale, İstanbulluların oylarıyla belirlenen yeni tasarım dahilinde hizmet verecek uygulama bazlı taksi taşımacılığı sisteminin önemli bir adımını temsil ediyor.

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