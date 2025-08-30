İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Sepetçiler Kasrı'nda kutlandı

İstanbul Valiliği ev sahipliğinde, Sepetçiler Kasrı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Program ve katılımcılar

İstanbul Valisi Davut Gül ile eşi Gülden Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay kasrın girişinde konukları kabul etti. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Vali Gül'ün konuşması

İstanbul Valisi Davut Gül, Büyük Zafer'in 103. yıl dönümünü en içten duygularla kutladığını belirtti. Gül, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Gazi Meclis'in tüm üyelerini rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Gül, konuşmasında: "Her milletin tarihinde kaderini belirleyen çok önemli olaylar, zamanlar vardır. 30 Ağustos 1922 bizim için bunlardan biridir. Büyük fedakarlık ve emeklerle asırlarca süren çekilme sona ermiştir. Sıra kaybedilen vatan topraklarını geri almaya gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Kocatepe'den 26 Ağustos şafağında başlayan Büyük Taarruz ile milletin küllerinden yeniden doğduğunu vurgulayan Gül, şunları ifade etti: "Milli Mücadele büyük bir zaferle taçlandırılmıştır. O gün cephede kazanılan zafer, bugün bilimden sanata, ekonomiden teknolojiye her alanda yolumuzu aydınlatıyor, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılının inşasına ilham kaynağı oluyor. Ecdadımızın kanıyla, canıyla kazandığı bu topraklarda, alın terimizle, emeğimizle yarının büyük ve güçlü Türkiye'sini kurmamıza rehberlik ediyor."

Sanat ve protokol

Açılış konuşmalarının ardından Bando Albay Kemal Tufan ve Bando Albay Hüseyin Karaca yönetimindeki 1. Ordu Komutanlığı bandosu ile İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerinden oluşan koro konser verdi.

Programa Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma, sahil güvenlik ile emniyet teşkilatları personeli, adli ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, akademisyenler, spor, sanat ve iş dünyasından isimler katıldı.

