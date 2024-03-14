İstanbul'da 400 kişilik CHP toplu istifa ile AK Parti'ye katıldı

İstanbul'da yaşanan siyasi gelişmelerden biri olan CHP'den AK Parti'ye 400 kişilik bir grup katılım, parti üyeleri ve siyasetçiler tarafından bir törenle kutlandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin de hazır bulunduğu törende, yeni üyelere rozetleri takılarak katılımın önemi vurgulandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleşen törene, CHP'den AK Parti'ye katılan 400 kişinin yanı sıra çeşitli siyasetçiler ve kanaat önderleri de katıldı.



Törende konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katılımcılara hoş geldiniz diyerek yeni üyelere rozetlerini takarak partilerine resmi olarak katılmalarını kutladı.

Kabaktepe, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin genel gelişimine ve 31 Mart seçimlerine dikkat çekerek, İstanbul'un önemine vurgu yaptı ve yeni üyelerin partilerine katkılarını önemsediğini belirtti.

Ayrıca, katılımcıların CHP'den AK Parti'ye geçişinin, Türkiye'nin siyasi arenasındaki dinamizmi ve demokratik rekabeti güçlendirdiği ifade edildi.