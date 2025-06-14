İstanbul'da 'Arkadaşım Robot' Kısa Hikaye Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti

İstanbul’da ‘Arkadaşım Robot’ Kısa Hikaye Yarışması Ödül Töreni Üzerine

Albayrak Medya Grubunun Bilge Çocuk dergisi tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirilen ‘Arkadaşım Robot’ kısa hikaye yarışmasının ödül töreni, coşkulu bir atmosferde İstanbul Vialand Tema Park’ta düzenlendi. Çocukların robotik ve yapay zekaya olan ilgisini yazılı ifade becerileriyle birleştirmek amacı taşıyan bu yarışma, yaklaşık 18 bin okulda duyuruldu.

Bakan Yardımcısı Macit’ten Destek Ve Teşvik Mesajı

Yarışmanın ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, çocuklara hayallerinin peşinden gitmeleri için tavsiyelerde bulunduğunu belirtti. Macit, “Hayal ettiler, peşinden gittiler. Bugün Türkiye, hayalleri sayesinde uzaya gitti,” ifadelerini kullandı.

Macit, ayrıca çocukların iyi bir insan olma ve ülkeye olan sevgilerini asla ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı. “Ülkemiz, annemiz ve babamız için iyi insan olmaya gayret edeceğiz,” dedi.

Teknoloji ve Eğlencenin Buluştuğu Anlar

Ödül töreni etkinliğinde, Turkcell, Türk Hava Yolları, VakıfBank ve Ziraat Bankası gibi sponsorların desteğiyle, çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan ‘Rafadan Tayfa’ karakterleriyle sahnede eğlenen çocuklar, “Bilge Çocuk Uzayda Hayat” adlı kısa filmi izleme fırsatı buldular.

Ödül Kazananlar ve Başarıları

Bakan Yardımcısı Macit’in yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak gibi protokol üyeleri, yarışmanın kazananlarına ödüllerini verdiler. Ödül alan öğrenciler şöyle sıralandı:

Birincilik Ödülü: “Umay” eseri ile Elif Beyza Arlı

“Umay” eseri ile İkincilik Ödülü: “Yıldızlardan Daha Yakın” eseri ile Ahmet Buğra Kahraman

“Yıldızlardan Daha Yakın” eseri ile Üçüncülük Ödülü: “Ben” eseri ile Kayra Suna

“Ben” eseri ile Etkileyici Karakter Gelişimi Ödülü: “Çebi” eseri ile Ayşe Beril Kirazlı

“Çebi” eseri ile Dil ve Anlatım Ödülü: “Soğuk Ekrandaki Ses” eseri ile Safine Uyar adına öğretmeni Bekir Şimşek

“Soğuk Ekrandaki Ses” eseri ile adına öğretmeni Özgünlük Ödülü: “Feza ve Baba Robot” eseri ile Öyküm İkra Taner

Ödül kazanan öğrencilere, protokol üyeleri eşliğinde ödülleri takdim edildi. Törenin ardından aile fotoğrafı çektiren çocuklar, Vialand’da eğlenceli vakit geçirmeye devam etti.

Albayrak Medya Grubunun Bilge Çocuk dergisince Milli Eğitim Bakanlığı destekleriyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Arkadaşım Robot" kısa hikaye yarışmasının ödül töreni İstanbul'da yapıldı. Vialand Tema Park'taki ödül törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül (sağda) ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit (solda) kazanan öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Albayrak Medya Grubunun Bilge Çocuk dergisince Milli Eğitim Bakanlığı destekleriyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Arkadaşım Robot" kısa hikaye yarışmasının ödül töreni İstanbul'da yapıldı. Vialand Tema Park'taki ödül törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül (sağda) ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit (solda) kazanan öğrencilere ödüllerini takdim etti.