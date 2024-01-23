İstanbul'da artan otopark ücretleri sürücüleri isyan ettirdi

İstanbul'da İSPARK otoparkları dışında özel işletmeler de zamlara gitti. Laleli'de özel bir otoparkta park etmek isteyen araba sürücüleri, 2 saat için 340 lira, cip ve minibüsler için 470 lira vermek zorunda. Aynı otoparkta arabalar için aylık abonelik fiyatı 10 bin lira, cip ve minibüsler için ise 14 bin lira. Laleli'de başka bir özel otoparkın giriş-çıkış ücreti 150 lira, aynı bölgede farklı bir otoparkta 15 dakika için 100 lira ödeniyor. Beşiktaş'ta ise özel bir otoparkı tercih edenler 30 dakika için 100 lira ödüyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, yüksek otopark ücretlerine karşı araç sahiplerinin haklarını savunmaları gerektiğini vurguluyor. Ağaoğlu, fiyat listesi olmayan otoparklarda araç sahibinin ödediği paranın fişini alıp tüketici hakem heyetine başvurabileceğini belirtiyor.





Aydın Ağaoğlu, büyükşehirlerdeki otopark ücretlerinin çok yüksek olduğunu belirterek, fiyatlara bir standart getirilmesi gerektiğini söyledi. "Büyükşehirlerde otopark sorunu had safhada. Bazı fırsatçılarda belirli yerleri işgal ederek özellikle otopark bulunması zor olan merkezi yerlerde Şişli’de, Nişantaşı’nda, Laleli’de çok yüksek bedeller isteyebiliyorlar. " şeklinde konuştu.

İstanbul'da otopark fiyatlarının fahiş olması ve fiyat listesi bulunmaması tüketicileri mağdur ediyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, otopark fiyatlarının hizmet listesi veya fiyat tabelasında gösterilmesi gerektiğini belirterek, tüketici kanununa göre fiyatı belirtmeden bedel almanın hukuksuz olduğunu söyledi. Ağaoğlu, otopark fiyatlarının hizmet listesi veya fiyat tabelasında gösterilmesi gerektiğini belirterek,

‘’Tüketici kanununa göre her ürün ve hizmet sunulan noktada, sunulan ücretin hizmet listesi, tabelası bulunması lazım. Yani o fiyatı belirtmeden orada bu bedellerin alınması aslında hukuksuz. İspark’ın yol kenarına koyduğu tabelalar var. Asgarisi 52 liraya çıktı. Bu nedenle şayet tüketici İspark’ın faaliyet gösterdiği bir alanda arabasını park ediyorsa ödeyeceği ücreti biliyor ama İspark’ın bulunmadığı veya başkaları tarafından; eğlence mekanlarının, yeme-içme yerlerinin önünde yakınında park ederken bir valeye aracını teslim ettiyse bunlar hastanelerde de oluyor, özel hastanelerde oluyor gerçekten sürprizle karşılaşabiliyor" diye konuştu.





Araç sürücüsü Asım Yıldız otopark fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyleyerek, ‘’Fiyatlar pahalı. Gerçekten pahalı yani. Mesela biz aylık ödeme yapıyoruz. Geçen yıl bin 100 küsur lira civarındaydı. Aylık olarak biraz daha ekonomik ama diyelim gün içinde girip çıkmak 180 lira, yüksek" diye konuştu.