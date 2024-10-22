DOLAR
34,24 0,01%
EURO
37,07 -0,09%
ALTIN
3.006,27 -0,41%
BITCOIN
2.289.998,37 1,23%

İstanbul'da Asya-Pasifik Yayın Birliği 61. Genel Kurul Açılışı Gerçekleşti

Asya-Pasifik Yayın Birliği'nin 61. Genel Kurulu İstanbul'da başladı, önemli konuşmalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 12:03
İstanbul'da Asya-Pasifik Yayın Birliği 61. Genel Kurul Açılışı Gerçekleşti

İstanbul'da Asya-Pasifik Yayın Birliği 61. Genel Kurul Açılışı Yapıldı

Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) Genel Sekreteri Ahmet Nadeem, bugün İstanbul'da gerçekleştirilen 61. Genel Kurulun açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Nadeem, "Sahip olduğumuz gücün gençlere daha parlak bir gelecek sağlayacak şekilde kullanılması oldukça önemlidir," ifadelerini kullandı.

Resmi Açılış Töreni

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) ev sahipliğinde düzenlenen açılış töreni, bir otelde yapıldı. Törene, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü ve ABU Başkanı Mehmet Zahid Sobacı ile ABU Genel Sekreteri Ahmet Nadeem katıldı.

60. Yıl Kutlamaları ve İşbirliği Vurgusu

Açılış, ABU'nun tanıtım videosunun gösterimi ile başladı. Ahmet Nadeem, konuşmasında ABU ve TRT'nin 60. kuruluş yılını tebrik etti ve TRT’ye sağladığı misafirperverlik için teşekkür etti. Nadeem, konuşmasının devamında, "Birlikte çalışmak, ilerlemenin ve kurumlarımızı güçlendirmenin en iyi yoludur," dedi. Ayrıca bugün, "60 yıl önce bir araya gelen vizyoner liderlerin çabalarını" da kutladıklarını dile getirdi.

Geleceğin İnşası ve Çokkültürlülük

Nadeem, günümüzde fikirlerin önemine değindi ve izleyicilere toplumların inşası ve barışın tesisi konularında hizmet vermenin önemi üzerinde durdu. Ayrıca, Asya-Pasifik Yayın Birliği'nin çokkültürlük anlayışına vurgu yaparak, yayıncıların izleyicilerinin güvenini kazanmanın önemini ifade etti.

Bahara Dönüşen Bir Etkinlik

Konuşmaların ardından Anadolu Ateşi gösterisi sahne aldı. 61. ABU Genel Kurulu, 18-23 Ekim tarihleri arasında TRT'nin ev sahipliğinde düzenleniyor. Bu yılki etkinlik, Yapay Zeka, Yayıncılık ve Toplum teması etrafında şekilleniyor ve ABU’nun 60. yıl dönümünü de kutluyor.

Katılımcı Sayısı ve Program Detayları

Toplantıya 58 ülkeden 400'ün üzerinde yabancı delege katılıyor. 5 gün sürecek olan 61. ABU Genel Kurulu çerçevesinde, "Yönetim Kurulu Toplantısı", "ABU Komite Toplantıları", "13. ABU TV Şarkı Festivali" ve "TRT Resepsiyonu" gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

İstanbul'da TRT'nin ev sahipliğinde Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) 61. Genel Kurulunun resmi...

İstanbul'da TRT'nin ev sahipliğinde Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) 61. Genel Kurulunun resmi açılış töreni düzenlendi. Programa katılan ABU Genel Sekreteri Ahmet Nadeem, konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'deki İnsani Kriz: İsrail Yardımları Engelliyor
2
Diyarbakır'da Geç Uruk Dönemine Ait Silindirik Mühür Bulundu
3
Pamukkale'de Kaza: Kardeşinin Yanına Giderken Yaralandı
4
Japonya Dışişleri Bakanı İran'a İtidal Çağrısı Yaptı
5
Bağcılar Kitap Fuarı Ziyaretçilere Kapılarını Açtı
6
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, ABU Genel Kurulunda Küresel Barışa Vurgu Yaptı
7
İspanyol Sanatçılardan Hükümete Çarpıcı Mektup

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı