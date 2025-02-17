İstanbul'da Avrupa Üniversiteler Arası Arapça Münazara Şampiyonası Düzenlendi

İstanbul, Arapça Mücadelede Öncü Şehir

Avrupa Üniversiteler Arası Arapça Münazara Şampiyonası'nın (EUADC) ikincisi, İbn Haldun Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Katar Münazara Merkezi (Qatar Debate) işbirliğiyle İstanbul'da düzenlendi. 14-17 Şubat tarihleri arasında, İbn Haldun Üniversitesi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 10 ülkeden toplam 16 takım ve 80 öğrenci katıldı.

Final Heyecanı ve Ödüller

Şampiyonanın finale kalmayı başaran takımları Başakşehir Emin Saraç (BES) Kültür Merkezi'nde mücadele etti. Finalde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi takımı, Liverpool Üniversitesi karşısında galip gelerek, büyük ödülü kazandı. Başarıları nedeniyle ödülleri ise İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan tarafından takdim edildi.

Dil Eğitiminin Önemi

Bilal Erdoğan, şampiyona sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Arapça eğitiminde tarihsel bir öncü olduğunu vurguladı. Arapçanın dünya dilleri arasındaki yerinin önemine değinen Erdoğan, "Dil eğitiminin daha da önem kazandığına inanıyoruz," diyerek, kampüslerinde 20'den fazla dilin öğretimini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İnsani Değerler Üzerine Vurgu

Bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili açıklamalarını sorması üzerine Erdoğan, Filistin'in insanlarıyla ait olduğunu belirtti. Erdoğan, bu tür uluslararası kurallara aykırı durumların kabul edilemeyeceğinin altını çizerken, insani değerlerin galip geleceğine inandığını dile getirdi.

Öğrenciler İçin Gelişim Fırsatı

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, şampiyonanın öğrencilerin kişisel gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Öğrencilerin kendilerini özgün bir şekilde ifade etme becerilerini geliştirdiklerini, topluluk önünde etkili iletişim kurma yetkinlikleri kazandıklarını ifade etti.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek ise, bu tür münazara organizasyonlarının dili öğrenmekteki önemine dikkat çekti. Münazaraların karşıt görüşleri anlama yeteneğini artırdığını ve saygı gösterme alışkanlıklarını pekiştirdiğini kaydetti.