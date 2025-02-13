İstanbul'da Berat Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Berat Kandili İstanbul'da Mevlit ve Dualarla İdrak Edildi

Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili, İstanbul'daki camilerde coşku içinde kutlandı. İstanbul Müftülüğü tarafından, Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen özel programda, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif, kaside ve ilahiler okundu.

Önemli Katılımcılar

Programda, İstanbul Valisi Davut Gül de yer aldı. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, kürsüden Berat gecesinin anlamı hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Dualar ve İkramlar

Etkinliğin sonunda, İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu tarafından dua edildi. Namaz sonrasında cami bahçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi tarafından cemaate ikramlar sunuldu.

Diğer Camilerdeki Programlar

Bunun yanı sıra, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Eyüpsultan ve Büyük Çamlıca gibi birçok camide de mevlit programları gerçekleştirildi. Eyüpsultan’da cami ziyaretine gelen çok sayıda kişi, Eyüp Sultan Türbesi’ne de ziyarette bulunarak dua etti.