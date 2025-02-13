DOLAR
36,07 0,02%
EURO
37,72 -0,6%
ALTIN
3.383,25 -0,52%
BITCOIN
3.453.711,57 1,32%

İstanbul'da Berat Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Berat Kandili, İstanbul'daki camilerde mevlit ve dualarla coşkuyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 21:05
İstanbul'da Berat Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Berat Kandili İstanbul'da Mevlit ve Dualarla İdrak Edildi

Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili, İstanbul'daki camilerde coşku içinde kutlandı. İstanbul Müftülüğü tarafından, Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen özel programda, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif, kaside ve ilahiler okundu.

Önemli Katılımcılar

Programda, İstanbul Valisi Davut Gül de yer aldı. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, kürsüden Berat gecesinin anlamı hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Dualar ve İkramlar

Etkinliğin sonunda, İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu tarafından dua edildi. Namaz sonrasında cami bahçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi tarafından cemaate ikramlar sunuldu.

Diğer Camilerdeki Programlar

Bunun yanı sıra, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Eyüpsultan ve Büyük Çamlıca gibi birçok camide de mevlit programları gerçekleştirildi. Eyüpsultan’da cami ziyaretine gelen çok sayıda kişi, Eyüp Sultan Türbesi’ne de ziyarette bulunarak dua etti.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berat Kandili'ni Kutladı
2
İstanbul'da Berat Kandili Coşkuyla İdrak Edildi
3
Bingöl'de Yolcu Otobüsü Devrildi: Sağlık ve Kurtarma Ekipleri Olay Yerinde
4
Etna Yanardağı'ndan Kül ve Lav Püskürtmeleri Devam Ediyor
5
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Suriye'nin Kendi Ayakları Üstünde Durması Önemli
6
USS Harry S. Truman Uçak Gemisi Akdeniz'de Ticari Yük Gemisiyle Çarpıştı
7
Adalet Bakanı Tunç, İtalya ile Terör ve Suçla Mücadelede İş Birliği İçin Görüştü

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!