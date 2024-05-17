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İstanbul'da "Büyük Eğitim Mitingi" ve 19 Mayıs etkinlikleri için bu yollar kapatılacak

İstanbul'da düzenlenecek olan "Büyük Eğitim Mitingi" ve 19 Mayıs etkinlikleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Yayın Tarihi: 17.05.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 23:55
İstanbul'da "Büyük Eğitim Mitingi" ve 19 Mayıs etkinlikleri için bu yollar kapatılacak

İstanbul'da 'Büyük Eğitim Mitingi' nedeniyle yarın (18 Mayıs Cumartesi) bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da gerçekleştirilecek olan "Büyük Eğitim Mitingi" ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yarın (18 Mayıs) ve pazar (19 Mayıs( günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Saraçhane'de düzenlenecek olan "Büyük Eğitim Mitingi" nedeniyle yarın (18 Mayıs) saat 09.00 itibarıyla Macarkardeşler, 15 Temmuz Şehitler, Şehzadebaşı ve Vezneciler Caddeleri ile bu caddelere bağlanan cadde ve sokakların trafiğe uygun noktalardan araç trafiğine kapatılacağı belirtildi. Alternatif güzergah olarak Vatan, Kadirhas ve Fevzipaşa Caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nın kullanılabileceği ifade edildi.

Ayrıca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında pazar günü Ataşehir'de yapılacak olan yürüyüş nedeniyle saat 07.30'dan itibaren Ataşehir Bulvarı üzerinde bulunan Muhtar Hasan Sokak Kavşağı, Rıfat Danışman Sokak kesişimi, Vedat Günyol Caddesi Kavşağı, Morzambak Sokak kesişimi, Fesleğen Sokak kesişimi ve Gelin Sokak kesişiminin trafiğe kapatılacağı bildirildi. Alternatif güzergah olarak Sedef Caddesi'nin kullanılabileceği duyuruldu.

İstanbul'da düzenlenecek olan etkinlikler nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri ve trafik kurallarına uymaları vurgulandı.

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