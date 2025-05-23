İstanbul'da 'Change' Araba Dolandırıcılarına Büyük Darbe: 9 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Büyük Dolandırıcılık Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen kapsamlı bir operasyonda, 'change' işlemi ile araç dolandırıcılığı yapan 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, eksperde kusursuz rapor alarak sahte araç satışı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Yalan Raporla Araç Satışı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, güvenlik araştırmaları neticesinde, kaza, yangın ve deprem gibi durumlar sonucunda ağır hasar almış araçların motor ve şasi bilgilerinin değiştirilerek 'change' yapıldığını belirledi.

Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla satışı gerçekleştirilen bu araçlar, mağdurlara zengin raporlar ile sunularak haksız kazanç sağlandı. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin 36 araç üzerinde 'change' işlemi yaptıkları ortaya çıkarıldı.

Operasyon Detayları ve Gözaltılar

21 Mayıs tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 zanlı 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' ve '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Mağdurların Şikayetleri

Operasyonun mağdurlarından biri olan Volkan Abazalı, 22 Ekim 2024 tarihinde internet üzerinden tanıştığı dolandırıcılardan araç almayı denediğini dile getirdi. Aracın ekspertiz sürecinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadığını belirten Abazalı, aracın çalıntı olduğu yönünde bilgi verildiğinde büyük bir şok yaşadı.

Abazalı, “Eksperde arabaya bakıldı, satıcının söylediğinin haricinde herhangi bir şey çıkmadı. Noter satışında da kusur olmadı,” ifadelerini kullandı. Durumun anlaşıldığı andan itibaren şüphelilerden şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.

Havadan Görüntüleme ve Araçlar

Operasyon sırasında ele geçirilen araçlar, Avcılar'daki yediemin otoparkında dron ile görüntülenerek uyuşmazlıkların boyutları gözler önüne serildi.

Bu olay, dolandırıcılık faaliyetlerinin ne kadar yaygın olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken, yetkililerin bu tür suçlara karşı mücadelelerinin devam edeceği vurgulandı.

İstanbul'da düzenlenen "change" araç operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların eksperde kusursuz olduklarına dair rapor aldıkları araçların satışını noterden gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

İstanbul'da düzenlenen "change" araç operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların eksperde kusursuz olduklarına dair rapor aldıkları araçların satışını noterden gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.