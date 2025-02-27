İstanbul'da 'Dini ve Duygusal Soykırım' Paneli Düzenlendi

EZDER tarafından düzenlenen panelde 28 Şubat'ın mağduriyetlerine dikkat çekildi ve iade-i itibar talepleri vurgulandı.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 00:12
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 00:12
İstanbul'da 'Dini ve Duygusal Soykırım' Paneli Düzenlendi

İstanbul'da 'Dini ve Duygusal Soykırım' Paneli Düzenlendi

El-Ezher Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği (EZDER) tarafından İstanbul'un Fatih ilçesindeki Dr. Yusuf Zeynelabidin Konferans Salonu'nda "Dini ve duygusal soykırım 1000 yıllık postmodern darbe" konulu bir panel düzenlendi. Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Panelde açıklamalarda bulunan EZDER Başkanı Ekrem Düzcan, 28 Şubat sürecinin mağduriyetlerinin kısmen giderildiğine dikkat çekerek, öğretmenlikten atılanların görevlerine geri döndüğünü ancak maddi ve manevi mağduriyetlerin hala devam ettiğini ifade etti. Düzcan, "28 Şubat mağdurlarının tam manasıyla iade-i itibarlarını bekliyoruz. Acilen bir komisyon kurulup bunlara iade-i itibar verilmesini talep ediyoruz," dedi.

28 Şubat sürecini "tüm halkın üzerinde dozer gibi geçen" bir dönem olarak nitelendiren Düzcan, her yıl düzenlenen anma programlarının önemine vurgu yaptı ve bu geleneği sürdüreceklerini ifade etti.

28 Şubat'ın Tarihsel Süreci

Panelin moderatörlüğünü üstlenen gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş, 28 Şubat’ın tarihsel sürecini örneklerle anlatarak, sürecin yarattığı sonuçların ve baskıların unutturulamayacağını dile getirdi. Kızıltaş, "28 Şubat'ı yapanlar, '28 Şubat bin yıl sürecek' demişti. Yani bu ülkeyi kendi sahiplerine asla bırakmayacaklardı," dedi.

Ayrıca, 28 Şubat’ın yeni kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çeken Kızıltaş, Aliya İzzetbegoviç’in "Unutulan şey tekrarlanır" sözünü hatırlattı.

Yaşanan Acıların Tekrar Edilmemesi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gülşen Özer de 28 Şubat'ta yaşanan acıların bir daha tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı. Özer, "Mümkünse tüm bu mağduriyetlerin gündeme getirilip hesaplaşılması gerektiğini,” belirtti.

Panelin bir diğer konuşmacısı Recep Sucu ise, öğretmenlik görevine iade edilenlerin bile maddi ve manevi haklarının henüz verilmediğini dile getirerek, "Reisicumhurumuza, haklarımızın maddi ve manevi olarak tazmin edilmesi hususunu arz ediyoruz," diye konuştu.

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