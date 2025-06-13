İstanbul'da Filistin'deki Katledilen Çocukların İsimleri Duyurulacak

Filistin'den İstanbul'a Çocukların İsimleri

Bağımsız Sanat Vakfı, Filistin'de yaşanan trajediyi gözler önüne sermek için hayata geçirdiği '40 Dakikada Bir' projesiyle, katledilen 10 binden fazla çocuğun ismini İstanbul'dan dünyaya duyuracak. Proje, İsrail'in saldırıları sonucu her 40 dakikada bir çocuğun yaşamını yitirdiğini vurgulamak amacıyla 14 Haziran'da düzenlenecek.

Etkinlik Detayları ve Amaç

Etkinlik kapsamında, 2023 yılı Aralık ayında düzenlenen '4 Saat Ara' adlı interaktif serginin devamı olarak sanatçılar, vakfın dış cephesine 3,20 ve 5,70 metre ebatlarında hazırlanan afişleri asacak. Afiş, 10 bin çocuğun ismini farklı dillerde yazarak görünür kılacak ve bu yolla büyük katliama sanatsal bir tanıklık sunacak.

Vicdanı Harekete Geçirmek

Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı Hülya Yazıcı, Gazze'de 7 Ekim’den bu yana yaşananları içselleştirdiklerini belirterek, “Biz, bu soykırımın bu duruma geleceğini düşünmüyorduk. Fakat gerçekler, birçok insanı harekete geçirdi.” dedi. Yazıcı, projeyle birlikte vicdanları harekete geçirmek ve Gazze'deki acıları görünür kılmak istediklerini ifade etti.

Korku ve Soykırım

Projenin önemi ile ilgili olarak Yazıcı, korkunun egemen olduğu sürece bu coğrafyanın kurtuluşunun mümkün olmadığını vurguladı. Yazıcı, “Korktuğumuz sürece bu soykırım ve işgal devam edecektir.” diyerek, devletlerin cesur adımlar atması gerektiğini dile getirdi.

Filistin Çocuk Günü Raporu

Filistin İstatistik Kurumu, yapılan araştırmalara göre, soykırımın başladığı tarihten bu yana Gazze'de yaklaşık 17 bin 954 çocuk yaşamını yitirdi. Bu durum, projenin aciliyetini ve önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bağımsız Sanat Vakfı, Filistin'de katledilen 10 binden fazla çocuğun isimlerini "40 Dakikada Bir" Projesi'yle dünyaya duyuracak. Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı ve sanatçı Hülya Yazıcı, AA muhabirine açıklama yaptı.

Bağımsız Sanat Vakfı, Filistin'de katledilen 10 binden fazla çocuğun isimlerini "40 Dakikada Bir" Projesi'yle dünyaya duyuracak. Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı ve sanatçı Hülya Yazıcı, AA muhabirine açıklama yaptı.