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İstanbul'da 'Filistin İçin Sessiz Kalma' Canlı Yayını Başladı

TÜBAF, Filistin'deki insanlık dramını duyurmak için 24 saat sürecek ortak canlı yayın başlattı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 14:24
İstanbul'da 'Filistin İçin Sessiz Kalma' Canlı Yayını Başladı

İstanbul'da 'Filistin İçin Sessiz Kalma' Canlı Yayını Başladı

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) öncülüğünde, İsrail'in Filistin'de uyguladığı insanlık dışı politikaları protesto etmek amacıyla düzenlenen 'Filistin İçin Sessiz Kalma' isimli ortak canlı yayın Sultanahmet Meydanı'nda başladı. 24 saat sürecek olan bu eylem, önemli bir farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Canlı Yayın Nöbeti Başladı

Yayın, ünlü gazeteci Fulya Öztürk'ün moderatörlüğünde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ve TÜBAF Genel Başkanı Sinan Burhan'ın katıldığı oturumla start aldı. Çok sayıda medya kuruluşundan yaklaşık 100 temsilci canlı yayın nöbetine katılacak.

TÜBAF Genel Başkanı Burhan'ın Açıklamaları

TÜBAF Genel Başkanı Sinan Burhan, yayın öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eyleme hem Türkiye'den hem de yurt dışından gazetecilerin katıldığını belirtti. Burhan, ablukada yaşayan Filistin'de açlık, susuzluk ve eğitime erişim gibi önemli sorunların olduğunu vurgulayarak, "Filistin'e ses olmak, mazlum ve mağdurları duyurmak adına 24 saat süren bir eylem gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

Burhan, programın amacının Filistin'de yaşanan trajedileri kamuoyuna duyurmak olduğunu ve bu nedenle katılımcıların büyük önem taşıdığını ifade etti.

Canlı yayın nöbetinin yarın saat 12.00'ye kadar sürmesi planlanıyor.

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) öncülüğünde, İsrail'in Filistin'de uyguladığı insanlık dışı...

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) öncülüğünde, İsrail'in Filistin'de uyguladığı insanlık dışı politikaları protesto etmek için 24 saat yapılacak "Filistin İçin Sessiz Kalma" isimli ortak canlı yayın Sultanahmet Meydanı'nda başladı. Program, CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün (sağda) moderatörlüğünde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar (ortada) ile TÜBAF Genel Başkanı Sinan Burhan'ın (solda) konuk olduğu oturumla açıldı.

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) öncülüğünde, İsrail'in Filistin'de uyguladığı insanlık dışı...

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) öncülüğünde, İsrail'in Filistin'de uyguladığı insanlık dışı politikaları protesto etmek için 24 saat yapılacak "Filistin İçin Sessiz Kalma" isimli ortak canlı yayın Sultanahmet Meydanı'nda başladı. Program, CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün (sağda) moderatörlüğünde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar (ortada) ile TÜBAF Genel Başkanı Sinan Burhan'ın (solda) konuk olduğu oturumla açıldı.

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