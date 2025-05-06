İstanbul'da Hamidiye Su'ya Yüzde 20 Zam Geldi

İstanbul’da Hamidiye Su’ya Büyük Zam!

İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakine bağlı olan Hamidiye AŞ, damacana su fiyatlarına yüzde 20 oranında bir zam uygulama kararı aldı. Artan yaşam maliyetleri ve enflasyon, İstanbul'daki su fiyatlarını da etkileyerek, emekli ve çalışan herkesin cebini zorlayan bir tablo oluşturdu.

Hamidiye Su Fiyatları Ne Kadar oldu?

19 litrelik iadeli damacana su fiyatı, %20’lik artışın ardından 100 liradan 120 liraya yükseldi. Bu zamlı fiyat, İstanbul’daki su tüketiminde önemli bir değişikliğe neden olacaktı.

Diğer Markaların Fiyatları da Artış Gözlemlendi

Hamidiye Su’nun yanı sıra diğer damacana su markalarının fiyatları da yükseliş gösterdi. Piyasadaki farklı markaların 19 litrelik iadeli damacana su fiyatları 120 liradan 140 liraya çıkarken, iadesiz damacana su fiyatları da 190 liradan 210 liraya yükseldi.

Daha Önceki Zam Geçen Ekim’de Yapılmıştı

Bu zam, Ekim ayında gerçekleşen %17,85’lik artışın ardından geldi ve vatandaşlar üzerindeki mali yükü daha da artırdı. İBB iştiraki olan Hamidiye AŞ, bu kadar sık bir zam yaparak gündemde kalmaya devam ediyor.