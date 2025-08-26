İstanbul'da Hastanede 'Haksız Kazanç' İddiasına 178 Sayfalık İddianame

İstanbul'da ameliyat gününü öne alma bahanesiyle hastalardan para talep ederek haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 11 sanık hakkında hazırlanan iddianame kamuoyuna sunuldu.

İddianame ve soruşturma süreci

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamede, toplam 33 kişi "müşteki", 2 kişi "mağdur" ve 11 kişi "sanık" sıfatıyla yer aldı. İddianamede 35 farklı eylem anlatılıyor ve tape kayıtları ile görüntü tespit tutanaklarına da yer verildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk İşleri Biriminin 27 Mayıs 2024'te ihbarda bulunduğu ve bu bildirimin Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Başhekimliğine yazılı olarak iletildiği iddianamede belirtildi. İl Sağlık Müdürlüğünün, iddiaları Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderdiği kaydedildi.

İhbarda, hastanede görev yapan Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E, Uzman Doktor Y.S. ve veri giriş elemanı olarak görev yapan Y.Ö.'nün hastalardan para talep ettiklerine dair şikayetler yer aldı.

Örgüt yapılanması

İddianamede yer verilen örgüt şemasında Prof. Dr. M.M. "örgüt elebaşı", Doç. Dr. V.E. ve Uzman Doktor Y.S. "örgüt yöneticisi" olarak gösterildi.

Diğer örgüt üyeleri arasında Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi M.F, doktor E.Ö, servis sorumlusu hemşire A.A, temizlik görevlisi Ö.A, tıbbi mamuller firmasında çalışan O.B, briç oyuncusu-eğitmen O.Ö, A.Ç.B. ve veri giriş personeli Y.Ö. yer aldı.

Ceza istemleri

İddianamede, sanıklar Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E. ve Uzman Doktor Y.Ş. hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 4'er yıldan 8'er yıla kadar ve "irtikap" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

Diğer 8 sanık hakkında ise "irtikap" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlarından 6'şar yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Soruşturma ve iddianame sürecine ilişkin ayrıntılar, iddianamedeki delil ve tutanaklarda yer almaya devam ediyor.