İstanbul'da Hava Kirliliği: Göztepe Zirvede, Sultangazi ve Beylikdüzü Temiz

İstanbul'da son günlerde hava kalitesi durumu alarm verirken, en yüksek hava kirliliği Göztepe'de kaydedildi. Buna karşın, en düşük kirlilik oranı ise Sultangazi'nin bir bölümü ile Beylikdüzü'nde ölçüldü.

Dünyalı ve Türkiye'de hızla önlem alınması gereken konular arasında yer alan hava kirliliği, İstanbul'da özellikle son dönemlerdeki sisli ve puslu havalar nedeniyle tekrar gündeme geldi. Kentteki hava kalitesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Sürekli İzleme Merkezi olan Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı (NEFES) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın Hava Kalitesi İzleme Merkezi tarafından anlık takip edilebiliyor.

Farklı noktalarda kurulan hava kalitesi izleme istasyonları sayesinde yapılan ölçümlerle, ilçelerdeki hava kalitesi region bazında belirleniyor. Hava kalitesi endeksi ise 0-50 arası 'temiz (yeşil)', 51-100 arası 'orta (sarı)', 101-150 arası 'hassas (turuncu)', 151-200 arası 'sağlıksız (kırmızı)', 201-300 arası 'kötü (mor)' ve 301-500 arası 'tehlikeli (bordo)' şeklinde tasnif edilmektedir.

NEFES uygulaması ve Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlükleri (MTHM) verilerine göre, İstanbul'daki hava kirliliği oranları saat 10.00'da Avrupa Yakası'nda şu şekilde ölçüldü:

Beylikdüzü - 23 (İyi-Yeşil)

Sultangazi 1 - 23 (İyi-Yeşil)

Avcılar - 40 (İyi-Yeşil)

Arnavutköy - 49 (İyi-Yeşil)

Şirinevler - 55 (Orta-Sarı)

Kumköy - 55 (Orta-Sarı)

Beşiktaş - 55 (Orta-Sarı)

Kağıthane - 105 (Hassas-Turuncu)

Anadolu Yakası'ndaki veriler ise şöyle kaydedildi:

Şile MTHM - 34 (İyi-Yeşil)

Kadıköy - 133 (Hassas-Turuncu)

Göztepe D100 - 174 (Sağlıksız-Kırmızı)

İBB'nin Hava Kalitesi İzleme Merkezi verilerine göre de, saat 10.00'da ölçülen değerler arasında Kadıköy 121 (Hassas-Turuncu) ve Sancaktepe 143 (Hassas-Turuncu) gibi değerler dikkat çekiyor. Hava kalitesi düşerken, şehirdeki hava alerjileri ve sağlık sorunlarının arttığı gözlemlenmekte.

İstanbul'daki hava kirliliği, kentin büyük bir kısmını etkilemekte ve halk sağlığını tehdit etmektedir. Uzmanlar, bu duruma karşı acil önlemler alınması gerektiğinin altını çizmektedir.