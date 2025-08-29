DOLAR
İstanbul'da Kaçak Değerli Taş Ticareti Operasyonunda 30 Tutuklama

İstanbul'daki kaçak değerli taş ve ziynet eşyası operasyonunda 43 şüpheliden 30'u tutuklandı; çok sayıda taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 22:30
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen değerli taş ve ziynet eşyası ticaretine yönelik gözaltına alınan 43 şüpheliden 30'u tutuklandı.

Soruşturma ve Yargılama

Operasyonu gerçekleştiren Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen 43 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Savcılık, şüphelilerden 34'ünün tutuklanmasını, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasını talep etti. Sulh ceza hakimliği ise 30 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Zanlılardan 4'ü hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" tedbirleri, diğer 9 zanlı için ise "imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Operasyon Detayları

Soruşturmanın ilk aşamasında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanmış ve ülkeye kaçak yollardan getirildiği tespit edilen 115 kilo 602 gram 419 miligram pırlanta ile kuvars, zümrüt, yakut gibi değerli taşlar ve 945 adet bileklik, küpe, kolye gibi ziynet eşyası ele geçirilmişti.

Operasyonun devamında yapılan baskınlarda 41 adres ve 23 iş yerine operasyon düzenlendi, burada da 33 şüpheli gözaltına alındı. Bu aşamada 1 kilo 373 gram 58 miligram değerli taş, 135 ziynet eşyası, bin 132 değerli maden taşı, 267 tarihi eser ve 64 dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi tarafından geniş çaplı olarak sürdürülüyor.

