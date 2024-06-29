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İstanbul'da kaçak midye operasyonu! 2 ton midye ele geçirildi...

İstanbul'un Fatih ilçesinde gerçekleşen operasyonda, kaçak avlanan yaklaşık 2 ton midye ele geçirildi. İki şüpheliye ise Su Ürünleri Kanunu kapsamında ciddi bir para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 29.06.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 10:45
İstanbul'da kaçak midye operasyonu! 2 ton midye ele geçirildi...

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü sahilinde bir araca deniz canlısı yüklendiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan arama sonucunda, araç kasasında gizlenmiş 100 çuval içinde yaklaşık 2 ton kaçak midye bulundu.

Operasyon sırasında ele geçirilen midyelerin kaçak olarak toplandığı tespit edilen M.A. ve M.K. isimli şahıslara Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 52 bin 484 lira para cezası kesildi. Bu ceza, kaçak yolla avlanan ve perakende satışını yapanlara nakletmek suçundan uygulandı.

Ele geçirilen midyelerin doğal yaşama kazandırılabilmesi için ekipler tarafından denize bırakıldığı belirtildi.

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