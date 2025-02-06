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İstanbul'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

İstanbul'da dünden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 20:50
İstanbul'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

İstanbul'da dünden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla şiddetini artırarak devam ediyor. Meteoroloji tarafından günler öncesinden yapılan kuvvetli kar uyarısının ardından, kentin birçok noktasında yağış etkisini gösteriyor.

Yağışın Yüksek Kesimlerdeki Etkisi

Avrupa Yakası'nda Fatih'te seyrek, Küçükçekmece ve Sultangazi'de aralıklarla devam eden yağış, Başakşehir'de ise yoğun şekilde hissediliyor. Başakşehir Millet Bahçesi, beyaz örtüyle kaplanmışken, çocuklar bu manzaranın tadını çıkarıyor.

Anadolu Yakasındaki Etkiler

Anadolu Yakası'nın Çekmeköy, Sultanbeyli ve Kartal ilçelerinde gün boyunca süren yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırarak devam ediyor. Özellikle Şile Yolu Çekmeköy mevkisinde, süren kar yağışı sürücüler için zor anlar yaşatıyor.

Kentin yüksek noktalarından Aydos Ormanı'nda da kar etkisini sürdürüyor. Evlerin çatıları ve araçların camları karla kaplanmış durumda.

İstanbul'da dünden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla...

İstanbul'da dünden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla şiddetini artırarak devam ediyor.

İstanbul'da dünden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla...

İstanbul'da dünden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla şiddetini artırarak devam ediyor.

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