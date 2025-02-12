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İstanbul'da Kar Yağışı Sonrası Akşam Trafik Yoğunluğu Yüzde 62'ye Düştü

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle okullara ara verilmesi, akşam saatlerinde trafik yoğunluğunu yüzde 62'ye indirdi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 18:35
İstanbul'da Kar Yağışı Sonrası Akşam Trafik Yoğunluğu Yüzde 62'ye Düştü

İstanbul'da kar yağışı sebebiyle eğitim-öğretime ara verilmesi, megakentin akşam saatlerinde trafik yoğunluğunu olumlu yönde etkiledi. Bu akşam %62 olarak ölçülen trafik yoğunluğu, hafta içi genelde %80'lerin üzerine çıkarken, bu durum önemli bir düşüş sağladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre, şehirde beklenen kar yağışının tahmin edilen etkisinin az olması ve okul tatilleri, trafik durumunu değiştiren faktörler arasında yer aldı. Anadolu Yakası'ndaki D-100 kara yolu'nda, Göztepe, Kozyatağı, Bostancı, Maltepe ve Pendik mevkilerinde trafik yoğundur. Ayrıca, TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde Ataşehir'de ve Edirne yönünde Tuzla'da trafiğin ağır seyrettiği bildirilmektedir.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde trafiğin yoğun akıcı olduğu gözlemlenmektedir. Avrupa Yakası'nda ise bu köprülerin girişlerinde yoğunluk yaşanmaktadır.

Ek olarak, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Yenibosna ile Avcılar arasında, TEM Otoyolu'nda ise Ankara yönünde Esenyurt ile Mahmutbey arasında kısmi bir yoğunluk yaşanmaktadır.

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