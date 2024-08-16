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İstanbul'da Kentsel Dönüşüm İçin Yeni Destek Paketi İmzalandı

İstanbul'da, düşük gelirli hak sahiplerine kentsel dönüşüm için mali destek paketi protokolü imzalandı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 14:12
İstanbul'da Kentsel Dönüşüm İçin Yeni Destek Paketi İmzalandı

İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Mali Destek Protokolü İmzalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştirak şirketi KİPTAŞ, riskli yapılarını yenilemek isteyen düşük gelirli hak sahipleri için önemli bir kentsel dönüşüm mali destek paketi protokolü imzaladı.

İmamoğlu: Deprem Hazırlığına Önem Veriyoruz

Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında gerçekleşen imza töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünün bir gün öncesinde bu anlaşmanın imzalanmasının önemine dikkat çekti. İmamoğlu, depremin yarattığı hasarı gören bir yönetici olarak, bu meseleyi seferberlik anlayışıyla ele almak gerektiğini vurguladı.

Kentsel Dönüşüm Çabaları Devam Ediyor

İmamoğlu, İBB’nin 5 yıllık süreçte kentsel dönüşüm konusundaki çabalarını dile getirerek, "Yeni uygulamalar ve kazanımları şehrimize kazandırmak için çalışıyoruz. Riskli binaların tespiti için 'hızlı tarama testi' gibi projelerimizi hayata geçirdik," dedi.

İstanbul'u Mağdur Etmeyeceğiz

İmamoğlu sözlerine devam ederek, "Hiç kimseyi kentsel dönüşüm konusunda mağdur etmeyeceğiz. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı ile KİPTAŞ arasındaki bu protokol, düşük gelirli hak sahipleri için büyük bir fırsat sunuyor," ifadelerini kullandı.

Destek Oranları Artıyor

"İstanbul Yenileniyor" platformu aracılığıyla kentsel dönüşüm projelerinin destekleneceğini belirten İmamoğlu, kırsal ve kentsel dönüşümlere yönelik yapılacak mali destek oranının inşaat maliyetlerinin yüzde 40 ila 60'ı kadar olacağını ve emekli olan haneler için bu oranın yüzde 45 ila 65'e çıkabileceğini açıkladı.

Protokol İmzalandı

Sonuç olarak, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt arasında imzalanan protokol, riskli yapılarını yenilemek isteyen dar gelirli vatandaşlar için büyük bir umut sağlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile iştirak şirketi KİPTAŞ arasında, riskli yapılarını...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile iştirak şirketi KİPTAŞ arasında, riskli yapılarını yenilemek isteyen düşük gelirli hak sahipleri için kentsel dönüşüm mali destek paketi protokolü imzalandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (ortada), Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında gerçekleşen imza törenine katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile iştirak şirketi KİPTAŞ arasında, riskli yapılarını...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile iştirak şirketi KİPTAŞ arasında, riskli yapılarını yenilemek isteyen düşük gelirli hak sahipleri için kentsel dönüşüm mali destek paketi protokolü imzalandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (ortada), Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında gerçekleşen imza törenine katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile iştirak şirketi KİPTAŞ arasında, riskli yapılarını...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile iştirak şirketi KİPTAŞ arasında, riskli yapılarını yenilemek isteyen düşük gelirli hak sahipleri için kentsel dönüşüm mali destek paketi protokolü imzalandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (ortada), Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında gerçekleşen imza törenine katılarak konuşma yaptı.

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