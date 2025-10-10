İstanbul'da Kore Ulusal Kuruluş Günü Resepsiyonu: Kore-Türkiye Bağları ve İşbirliği

Güney Kore'nin Ulusal Kuruluş Günü İstanbul'da Kutlandı

Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosluğunca Ulusal Kuruluş Günü münasebetiyle bir resepsiyon düzenlendi. Etkinlik, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyona Katılanlar

Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli iştirak etti.

Başkonsolos Woo Sung Lee'nin Mesajı

Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee, konuşmasında bu yılın Kore ulusunun kuruluşunun 4 bin 357'nci yıldönümü olduğunu ve 3 Ekim'i Kore'nin Ulusal Kuruluş Günü olan Gaecheonjeol olarak andıklarını belirtti. Lee, bu yılın ayrıca Kore'nin kurtuluşunun 80. ve Kore Savaşı'nın başlamasının 75. yıl dönümü olması nedeniyle özel bir önem taşıdığını vurguladı.

Lee, Kore ve Türkiye'nin derin tarihi, kültürel ve duygusal bağlara sahip olduğunu, bu bağların Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılmasıyla daha da güçlendiğini söyledi. Türkiye'nin savaş sırasındaki fedakârlığına değinen Lee, 'Türk şehit ve gazilerinin asil fedakarlıkları ve özverileri, bugün bildiğimiz Kore Cumhuriyeti'nin var olmasını mümkün kılmıştır. Kore hükümeti ve halkı, Türk şehit ve gazilerinin kahramanca cesaretini ve fedakârlığını asla unutmayacaktır.' ifadelerini kullandı.

Diplomasi ve Ekonomik Bağlar

Lee, 1957'de diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki ülkenin siyaset, ekonomi, kültür, eğitim ve diğer alanlardaki işbirliğinin istikrarlı şekilde ilerlediğini belirtti. 2012'de Stratejik Ortaklık ve 2013'te Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle ilişkilerin daha da kuvvetlendiğini aktardı.

İkili ticaretin 2023 ve 2024 yıllarında üst üste iki yıl 10 milyar dolar'ı aştığına dikkat çeken Lee, altyapı, otomotiv, çelik, savunma ve yeşil enerji gibi sektörlerde işbirliğinin genişlemeye devam ettiğini vurguladı.

Önde gelen Kore şirketlerinin Türkiye'nin ekonomik büyümesine, istihdam yaratılmasına ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunduğunu söyleyen Lee, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projelerin altyapı işbirliğinin kalıcı sembolleri olduğunu ifade etti.

Kültürel Etkileşim ve Turizm

Lee, iki ülke arasındaki kültürel ve halklar arası etkileşimin arttığını belirterek Kore pop müziği, film ve dizilerinin Türkiye'de geniş ilgi gördüğünü, Korece öğrenmek ve Kore mutfağını deneyimlemek isteyenlerin sayısının arttığını söyledi. 'Sadece geçen yıl, Kore ve Türkiye arasındaki gidiş-dönüş seyahatler sırasıyla %30 ve %45 oranında artarak karşılıklı anlayışı ve dostluğu daha da güçlendirdi.' dedi.

Dayanışma ve Toplumsal Destek

Lee, iki ülke dostluğunun 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremin ardından daha da pekiştiğini belirtti. Kore hükümeti, işletmeleri ve halkının depremden etkilenen bölgelerin toparlanmasına destek için dayanışma içinde olduğunu aktaran Lee, Türk atasözüne atıfla 'Dost kara günde belli olur.' dedi.

Bugün Türkiye'deki Kore vatandaşları ve işletmelerin ikili ilişkileri güçlendirmede hayati rol oynamaya devam ettiğine dikkat çeken Lee, 'Sadece İstanbul ve çevresindeki görev alanımızda yaklaşık 1700 Kore vatandaşı ve 70'ten fazla Koreli işletme bulunmaktadır.' bilgisini paylaştı ve bu işletmelerin faaliyetlerini her iki ülkenin karşılıklı yararına sürdürebilmeleri için destek çağrısında bulundu.

Kapanış

Konuşmanın ardından geleneksel dans ve Gayageum gösterisi sahne aldı, program kültürel etkileşim ve dostluğun altını çizen performanslarla son buldu.

